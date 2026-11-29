Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đến dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Sáng 29/11, tại trụ sở chính (xã Triệu Sơn), diễn ra Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa vào Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Toàn cảnh lễ công bố. Ảnh: Hoàng Đông

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Theo Quyết định số 2931/QĐ-BGDĐT ngày 7/10/2026, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa chính thức hoạt động với quy mô đào tạo gần 2.800 người học, gồm trụ sở chính tại xã Triệu Sơn và 2 cơ sở đào tạo tại phường Quảng Phú, phường Hạc Thành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Ban Giám hiệu nhà trường. Ảnh: Hoàng Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Đông

Việc sáp nhập là sự kết hợp thế mạnh của hai cơ sở đào tạo có bề dày truyền thống. Trong đó, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa có 66 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là Trường Trung cấp Nông nghiệp Thanh Hóa, với thế mạnh đào tạo các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa có 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề kỹ thuật, công nghiệp, tiền thân là Trường Thủ công nghiệp Thanh Hóa.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa Lê Viết Báu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Sự kết hợp giữa các nhóm ngành nông, lâm, thủy sản với cơ khí, điện, công nghệ ô tô, quản trị mạng tạo điều kiện để nhà trường hiện thực hóa sứ mệnh “giữ gốc nông nghiệp, mở đường công nghệ”, mở rộng ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, người lao động hai trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Thanh Hóa và nước bạn Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị nhà trường sớm hoàn thiện chiến lược phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế kết hợp giữa đào tạo nông nghiệp với đào tạo công nghệ, kỹ thuật để đào tạo có trọng tâm, trọng điểm các ngành, nghề phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp. Qua đó, từng bước xác lập lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực đào tạo nghề, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ thiết thực sự phát triển của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đại biểu dự lễ công bố. Ảnh: Hoàng Đông

Cùng với đó, nhà trường cần đẩy mạnh đổi mới hoạt động đào tạo, gắn chương trình học với thực tiễn sản xuất; mở rộng đối tượng và đa dạng hóa các hình thức đào tạo. Không chỉ học sinh, sinh viên, nhà trường cần quan tâm tạo điều kiện để nông dân, thành viên hợp tác xã nông nghiệp, chủ trang trại và những người trực tiếp tham gia sản xuất được tiếp cận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp. Hiệu quả đào tạo cần được đánh giá bằng những chuyển biến thực chất về năng lực nghề nghiệp, việc làm, năng suất lao động và thu nhập của người học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Qua đó, từng bước khẳng định uy tín, vai trò của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Đông đảo học sinh, giáo viên nhà trường dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Với những thế mạnh được hội tụ sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông nghiệp Thanh Hóa có thêm điều kiện để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Đây cũng là nền tảng để nhà trường tham gia sâu hơn vào quá trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.