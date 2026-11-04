Hợp nhất Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam chúc mừng Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam; Giáo sư, Thượng tướng Vũ Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam; Trung tướng Vũ Thuật, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam cùng đại diện Hội đồng dòng họ Vũ - Võ ba địa phương trước hợp nhất.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam, cho biết: Thực hiện chủ trương của Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam, lãnh đạo Hội đồng dòng họ Vũ - Võ ba tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi, thống nhất hợp nhất thành Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình. Sau hợp nhất, dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình có gần 5.000 người.

Phát huy truyền thống hiếu học, trọng tri thức, đoàn kết, nhân hậu, các thế hệ con cháu dòng họ luôn chú trọng gìn giữ gia phong, tích cực học tập, lao động, sản xuất và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Thời gian qua, Hội đồng dòng họ đã duy trì công tác khuyến học, khuyến tài, chúc thọ người cao tuổi, kết nối các chi họ và tổ chức các hoạt động nghĩa tình. Các địa phương xây dựng Quỹ Khuyến học với số tiền hàng chục triệu đồng, tổ chức khen thưởng, động viên con em có thành tích trong học tập. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hội đồng dòng họ Vũ - Võ các tỉnh, thành phố được duy trì, góp phần gắn kết bà con đồng tộc, huy động sự đóng góp của các thành viên, doanh nhân cho hoạt động chung.

Trung tướng Vũ Thuật, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đã công bố quyết định hợp nhất và trao quyết định, chúc mừng Ban lãnh đạo Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Trung tướng Vũ Thuật giữ chức Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam trao Quyết định cho Ban lãnh đạo Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của lãnh đạo Hội đồng dòng họ ba địa phương trước đây trong quá trình chuẩn bị hợp nhất và tổ chức các hoạt động thời gian qua.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Giáo sư nhấn mạnh, trong đời sống văn hóa dân tộc, gia đình, dòng họ là nơi nuôi dưỡng lòng biết ơn, gìn giữ gia phong và trao truyền những bài học làm người. Sự nêu gương của ông bà, cha mẹ, tình nghĩa giữa những người thân có sức giáo dục bền bỉ đối với con cháu. Gìn giữ truyền thống dòng họ có ý nghĩa thiết thực trong bồi đắp nhân cách, xây dựng nếp sống và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tình cảm dòng họ cần gắn với tình yêu quê hương, đất nước, sự tôn trọng, đoàn kết giữa các dòng họ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam nhấn mạnh: niềm tự hào về tiền nhân cần được thể hiện bằng sự nỗ lực phấn đấu của mỗi người. Trong thời đại phát triển khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế, truyền thống hiếu học cần tiếp tục khơi dậy khát vọng học tập, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp và cống hiến của thế hệ trẻ.

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, không gian di sản phản ánh những lớp trầm tích gần như liên tục của lịch sử dân tộc: từ không gian tiền sử Tràng An, Kinh đô Hoa Lư của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam; các hành cung, trung tâm chính trị, quân sự thời Lê, Lý, Trần. Nổi bật là Phủ Thiên Trường - vùng đất phát tích, kinh đô thứ hai của vương triều Trần, nơi hun đúc hào khí Đông A, đến những trung tâm Phật giáo, Công giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới đòi hỏi sự chung sức, phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, trong đó có bà con dòng họ Vũ - Võ.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam trao tặng Bằng Vũ Tộc tinh hoa.

Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam mong muốn Hội đồng dòng họ Việt Nam và Hội đồng dòng họ tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng tổ chức ngày càng nền nếp, hoạt động thiết thực, hiệu quả; phát huy truyền thống “Nhân hậu - Trí tuệ”, quan tâm khuyến học, khuyến tài, giáo dục truyền thống và khơi dậy ý chí vươn lên của con cháu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.