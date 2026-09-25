Hợp nhất hai Liên đoàn Quần vợt, mở hướng phát triển phong trào tại Đà Nẵng

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi; Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Tào Viết Hải; Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn cùng đại diện các sở, ban, ngành và hơn 65 đại biểu đại diện các câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Đại hội Liên đoàn Quần vợt TP. Đà Nẵng

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình hợp nhất hai Liên đoàn, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Quần vợt TP. Đà Nẵng.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 thành viên; Ban Thường vụ gồm 5 thành viên.

Ông Võ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Carton Hòa Bình, được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP. Đà Nẵng. Bà Đào Nguyễn Diệu Lan, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn Quản lý xây dựng Delta, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực. Ông Nguyễn Đình Hòa được bầu giữ chức Tổng Thư ký Liên đoàn.

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên, trong đó Luật sư Trần Văn Đức giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tham dự và chúc mừng Đại hội

Theo phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn Quần vợt TP. Đà Nẵng sẽ tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới câu lạc bộ; đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu quần vợt trong cộng đồng và tổ chức các giải đấu có chất lượng.

Cùng với đó, Liên đoàn chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên trẻ; tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; mở rộng quan hệ hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và các địa phương trên cả nước.

Việc hợp nhất hai Liên đoàn Quần vợt là dấu mốc trong quá trình kiện toàn tổ chức, tạo điều kiện thống nhất lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần phát triển phong trào quần vợt tại TP. Đà Nẵng trong giai đoạn mới.