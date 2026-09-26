Hợp nhất hai Liên đoàn, mở chặng đường mới cho quần vợt Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt TP Đà Nẵng.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL TP Đà Nẵng Tào Viết Hải cùng hơn 65 đại biểu đại diện các CLB quần vợt đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo quá trình hợp nhất hai Liên đoàn, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Ông Võ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Carton Hòa Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng.