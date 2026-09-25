Hợp nhất hai Liên đoàn, mở chặng đường mới cho quần vợt Đà Nẵng

Ngày 25-9, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, trên cơ sở hợp nhất Liên đoàn Quần vợt Quảng Nam và Liên đoàn Quần vợt Đà Nẵng theo Quyết định số 4018/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Ông Võ Thanh Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng Tào Viết Hải; cùng hơn 65 đại biểu đại diện các câu lạc bộ quần vợt đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo quá trình hợp nhất hai Liên đoàn, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Ông Võ Thanh Sơn- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Carton Hòa Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Liên đoàn Quần vợt TP Đà Nẵng tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên, mở rộng mạng lưới câu lạc bộ; đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu quần vợt trong cộng đồng; tổ chức các giải đấu chất lượng; phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng vận động viên trẻ; tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đồng thời mở rộng hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và các địa phương trong cả nước.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt TP Đà Nẵng

Phát biểu tại Đại hội, ông Tào Viết Hải đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của lãnh đạo, thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt Quảng Nam và Đà Nẵng cũ, cùng các đơn vị, câu lạc bộ trong việc cơ cấu lại tổ chức, hợp nhất và chuẩn bị Đại hội sau khi hai địa phương hợp nhất, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, ông Tào Viết Hải đề nghị Liên đoàn tập trung xây dựng tổ chức đoàn kết, vững mạnh từ cơ sở; hoàn thiện Điều lệ, quy chế hoạt động phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn; chú trọng phát hiện, đào tạo vận động viên trẻ, chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 11 năm 2030 do Đà Nẵng đăng cai. Liên đoàn cần duy trì hệ thống giải đấu thường niên, tăng cường giao lưu, hỗ trợ các câu lạc bộ tổ chức giải, đồng thời chủ động đăng cai các giải cấp khu vực và toàn quốc.

“Về cơ sở vật chất, lãnh đạo thành phố đã thống nhất bố trí kinh phí xây dựng Khu nhà tập luyện và thi đấu môn Quần vợt và Pickleball tại phường Hòa Xuân, dự kiến gồm 6 sân ngoài trời và 1 sân có mái che với khán đài di động 1.000 chỗ ngồi”, ông Tào Viết Hải cho biết.

Bên cạnh phát triển chuyên môn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Liên đoàn đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và phát triển thể thao thành tích cao; nghiên cứu đưa các sự kiện quần vợt trở thành sản phẩm thể thao, du lịch đặc sắc của thành phố.