Hợp nhất Chương trình mục tiêu quốc gia phải giảm thủ tục, không thu hẹp đối tượng thụ hưởng

Sáng 5/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tình hình triển khai Chương trình giai đoạn 2026-2035 (Chương trình).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc - Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ rõ một số nhiệm vụ triển khai còn chậm; việc giao mục tiêu, chỉ tiêu của một số bộ chưa kịp thời.

Một số địa phương chưa hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành kế hoạch và các văn bản thuộc thẩm quyền; dữ liệu phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá còn thiếu, chưa được cập nhật đầy đủ.

Đặc biệt, tiến độ phân bổ và giải ngân vốn còn rất thấp. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuyển mạnh từ công tác chuẩn bị sang tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận cuộc họp - Ảnh: CP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc hợp nhất Chương trình phải giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Quá trình thực hiện không được làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không để gián đoạn chính sách và quyền lợi hợp pháp của người dân trong giai đoạn chuyển tiếp.

"Những nội dung đã có quy định phải tổ chức thực hiện ngay; không chờ hướng dẫn, không đặt thêm thủ tục, điều kiện ngoài quy định", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và nguồn lực; ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ thiết yếu, địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và phát triển văn hóa toàn diện giai đoạn 2026-2030 - Ảnh: CP

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và phát triển văn hóa toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và phần mềm hỏi đáp, xử lý vướng mắc. Bộ cần thống nhất với các cơ quan liên quan về dữ liệu, chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát; sớm đưa phần mềm hỏi đáp vào sử dụng và hoàn thiện, chạy thử Hệ thống thông tin trong tháng 12/2026. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được chủ động tổng hợp, xử lý hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành rà soát, tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Đối với địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cơ quan thường trực và bộ phận giúp việc; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 và hằng năm. Việc phân công, phân cấp trách nhiệm phải rõ ràng, gắn với bố trí nguồn lực và các điều kiện thực hiện phù hợp với năng lực cấp xã.

Các địa phương tập trung phân bổ, giao vốn đã được cấp có thẩm quyền giao; rà soát, điều chỉnh những nhiệm vụ, dự án không còn phù hợp; tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2026, nhất là nguồn vốn kéo dài. Đồng thời, tăng cường lồng ghép các nguồn lực, bố trí vốn đối ứng, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và cập nhật dữ liệu.