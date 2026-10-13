Hợp nhất 4 quy chuẩn an toàn đối với thiết bị cấp điện, phân phối điện phòng nổ

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã ký xác thực 4 văn bản hợp nhất các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với thiết bị cấp điện, phân phối điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Các văn bản hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thông tư này ban hành các sửa đổi QCVN về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/11/2026. Nội dung đính chính tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương cũng được cập nhật. Các Thông tư gốc đều được ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Các quy chuẩn an toàn đối với cáp điện, máy phát điện, áptômát và tủ phân phối điện phòng nổ trong mỏ hầm lò được hợp nhất theo Thông tư số 44/2026/TT-BCT.

Văn bản hợp nhất số 101/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 35/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023. Thông tư này ban hành QCVN 21:2023/BCT về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Quy chuẩn được sửa đổi theo Sửa đổi 01:2026 QCVN 21:2023/BCT ban hành kèm theo Thông tư số 44/2026/TT-BCT. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 101/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 127/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 38/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020. Thông tư này ban hành QCVN 07:2020/BCT về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 127/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 128/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 15/2021/TT-BCT ngày 29/10/2021. Thông tư này ban hành QCVN 14:2021/BCT về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 128/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 130/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 28/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022. Thông tư này ban hành QCVN 17:2022/BCT về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 130/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.