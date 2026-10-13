Hợp nhất 4 quy chuẩn an toàn đối với rơle, động cơ, khởi động mềm và đèn chiếu sáng phòng nổ

Ngày 14/9/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã ký xác thực 4 văn bản hợp nhất các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Các văn bản hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2026/TT-BCT ngày 27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thông tư này ban hành các Sửa đổi QCVN về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/11/2026. Các văn bản hợp nhất cũng cập nhật nội dung đính chính tại Quyết định số 2312/QĐ-BCT ngày 14/9/2026 của Bộ Công Thương. Các Thông tư gốc đều được ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Các văn bản hợp nhất được gửi Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo, gửi Vụ Pháp chế để đăng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và đăng trên Website Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương hợp nhất quy chuẩn an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện, động cơ điện, khởi động mềm và đèn chiếu sáng phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Văn bản hợp nhất số 131/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 29/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022. Thông tư này ban hành QCVN 18:2022/BCT về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1.140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 131/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 132/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 36/2023/TT-BCT ngày 21/12/2023. Thông tư này ban hành QCVN 22:2023/BCT về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 132/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 133/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 40/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024. Thông tư này ban hành QCVN 23:2024/BCT về an toàn đối với khởi động mềm phòng nổ điện áp đến 6 kV sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 133/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.

Văn bản hợp nhất số 134/2026/VBHN-TT-BCT hợp nhất Thông tư số 39/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024. Thông tư này ban hành QCVN 24:2024/BCT về an toàn đối với đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng trong mỏ hầm lò, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Xem chi tiết Văn bản hợp nhất số 134/2026/VBHN-TT-BCT tại đây.