Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp trao quà tri ân giáo viên, cộng tác viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tôn vinh những đóng góp của đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, cộng tác viên trong quá trình đồng hành, tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện và phát triển năng khiếu cho thanh thiếu nhi.

Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Với chủ đề “Người gieo đam mê - Người chắp cánh ước mơ”, chương trình tổ chức giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm và câu chuyện của những người đang trực tiếp gắn bó với Trung tâm. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia các hoạt động của Trung tâm năm 2026.

Dịp này, Trung tâm trao quà tri ân giáo viên, cộng tác viên; trao giải các cuộc thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia các hoạt động năm 2026.