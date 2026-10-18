Họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chúc mừng nhân buổi họp mặt. Ảnh: Quang Minh

Dự buổi họp mặt có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hội Nữ doanh nhân thành phố và các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn, các đơn vị kết nghĩa với Hội LHPN thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lê Thị Thanh Loan phát biểu ôn lại truyền thống Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu ôn lại truyền thống, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lê Thị Thanh Loan nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp hội nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và chăm lo thiết thực đời sống hội viên, phụ nữ.

Các cấp hội tích cực triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, phong trào “Phụ nữ Đồng Nai nói lời hay, làm việc tốt”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội, nâng cao năng lực số cho hội viên, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế; quan tâm phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng văn minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh gửi lời chúc mừng đến cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn thành phố. Với quy mô dân số lớn, phụ nữ là lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố. Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp của các cấp hội và đội ngũ nữ doanh nhân, đồng thời mong muốn chị em tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, hiện thực hóa ước mơ, hoài bão và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh thay mặt lãnh đạo thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố. Ảnh: Quang Minh

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh thay mặt lãnh đạo thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố. Hội LHPN thành phố chúc mừng 1 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai năm 2026 và nữ doanh nhân Đồng Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân thành phố, đạt danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ năm 2026.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố chúc mừng cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai năm 2026. Ảnh: Quang Minh

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố chúc mừng nữ doanh nhân Đồng Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân thành phố, đạt danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ năm 2026. Ảnh: Quang Minh

Trước buổi họp mặt, Hội LHPN thành phố phối hợp Hội Nữ doanh nhân thành phố tổ chức hoạt động kết nối giao thương với chủ đề “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các nữ doanh nhân giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như cà phê, thực phẩm, nội thất, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoạt động này góp phần quảng bá sản phẩm Việt, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác.

Ban giám khảo chấm điểm Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc Việt” và Hội thi “Phụ nữ tài năng”. Ảnh: Quang Minh

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc Việt” và Hội thi “Phụ nữ tài năng”, tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.