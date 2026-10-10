Họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và tuyên dương nông dân, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Tham dự họp mặt có các đồng chí: Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Cao Tiến Sỹ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân thành phố qua các thời kỳ cùng các đại biểu.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Ảnh: Tố Tâm

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Tiến Sỹ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam luôn phát huy vai trò là tổ chức đại diện, tập hợp, đoàn kết giai cấp nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Lãnh đạo thành phố chụp hình tại lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Tố Tâm

Phát huy truyền thống đó, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai luôn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp hội chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy kinh tế tập thể và tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, kết nối hội viên, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và giới thiệu các mô hình tiêu biểu đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong nông dân.

Các cá nhân, tập thể được nhận khen thưởng của Hội Nông dân thành phố Đồng Nai. Ảnh: Tố Tâm

Dịp này, Hội Nông dân thành phố khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập hội.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân thành phố cũng đã tổ chức tôn vinh 50 nông dân tiêu biểu và 44 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2026.

Tôn vinh nông dân và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại thành phố Đồng Nai. Ảnh: Tố Tâm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đánh giá: Hội Nông dân thành phố đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng mô hình sản phẩm an toàn, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Những nông dân tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh là minh chứng sống động cho tinh thần cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, khẳng định uy tín, thương hiệu, tiềm năng của nông nghiệp thành phố Đồng Nai.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai trao tặng chứng nhận tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Tố Tâm

Lãnh đạo thành phố đề nghị: Hội Nông dân thành phố cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thúc đẩy liên kết giữa nông dân và hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối; khuyến khích hình thành vùng sản xuất phù hợp, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Mặt khác, cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp của phát triển nông nghiệp.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện cho rằng: Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cần tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân từ cơ sở để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của 50 "Nông dân tiêu biểu" và 44 chủ thể "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu" làm hạt nhân nòng cốt trong các phong trào.