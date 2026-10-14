Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng cùng các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: Quang Minh

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cùng các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: Quang Minh

Dự chương trình có các đồng chí: Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cùng các thế hệ cán bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai trước đây, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 500 cán bộ Đoàn, hội viên, thanh niên.

Tại chương trình, các đại biểu đã được theo dõi phóng sự “70 năm Hội LHTN Việt Nam - Tự hào truyền thống, tiếp bước tương lai” và giao lưu với 3 khách mời, cùng nhìn lại hành trình cống hiến của các thế hệ cán bộ hội, chia sẻ về tình yêu, trách nhiệm và khát vọng của thanh niên trong thời kỳ mới.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: Quang Minh

Phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ hội, hội viên và thanh niên; đồng thời trân trọng những người đi trước đã dành tâm huyết, trí tuệ và tuổi trẻ để xây dựng tổ chức hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đồng Nai cần phát huy nguồn lực thanh niên, lực lượng có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo động lực phát triển mới. Vì vậy, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên chính là đầu tư cho tương lai và sự phát triển lâu dài của thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chủ trương, chính sách về thanh niên thành những chương trình thiết thực; quan tâm hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để mọi người trẻ được rèn luyện, phát triển và cống hiến. Tổ chức Đoàn, Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng các hình thức kết nối, đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy khát vọng và tinh thần trách nhiệm với quê hương.

Anh Phan Thế Công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Ảnh: Quang Minh

Thay mặt tuổi trẻ thành phố, anh Phan Thế Công, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của hội. Tuổi trẻ thành phố quyết tâm tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo môi trường để thanh niên kết nối, đồng hành, cống hiến và trưởng thành.

Trao quyết định đổi tên và ra mắt các câu lạc bộ, đội, nhóm thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố. Ảnh: Quang Minh

Thành lập và ra mắt Hội đồng Huấn luyện thành phố. Ảnh: Quang Minh

Tri ân các thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ. Ảnh: Quang Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố cho các tập thể có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống hội. Ảnh: Quang Minh

Trao giải thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao tại các cuộc thi do Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tổ chức. Ảnh: Quang Minh

Các đơn vị trao, nhận nguồn lực xây dựng các mô hình, công trình của thanh niên. Ảnh: Quang Minh

Dịp này, Ban tổ chức công bố quyết định đổi tên, thành lập ban chủ nhiệm một số câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố và thành lập Hội đồng Huấn luyện thành phố; trao bằng khen cho 36 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Ban tổ chức cũng tri ân các thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ; trao tượng trưng nguồn lực hỗ trợ các mô hình, công trình dành cho thanh niên, trao giải các cuộc thi do hội tổ chức.