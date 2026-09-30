Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ.

Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước và thể hiện quyết tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt tại những nơi nguy hiểm, kịp thời chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, khắc phục sự cố, tai nạn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Phi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cà Mau, ôn lại truyền thống của lực lượng.

Cùng với quá trình xây dựng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH từng bước được củng cố theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, chính quy, cơ động; duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.

Lực lượng cũng chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH; tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, huấn luyện nghiệp vụ, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Hoàng Minh Đính, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, kỳ vọng đối với lực lượng trong chặng đường mới, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm.

Thiếu tá Nguyễn Minh Kha, đại diện thế hệ trẻ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cà Mau, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và quyết tâm tiếp nối truyền thống, nâng cao năng lực chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Thanh Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cà Mau, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; khẳng định đây là nền tảng để lực lượng tiếp tục xây dựng, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm, chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy phòng ngừa là chính, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó, xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ cùng Ban chỉ huy Phòng chụp ảnh lưu niệm.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hiểm nguy, vì tính mạng và tài sản của Nhân dân; góp phần xây dựng thế trận toàn dân PCCC vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên trên địa bàn./.