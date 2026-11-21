Dự họp mặt có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng, Anh hùng LLVT Nhân dân Lưu Phước Lượng, nguyên Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Tham dự còn có các tướng lĩnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân khu 7, Sư đoàn 5, đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng các cựu chiến binh, cựu quân nhân của Sư đoàn.

Thượng tướng Trần Đơn, Trung tướng Lưu Phước Lượng và các đại biểu tại buổi họp mặt.

Trong không khí ấm áp tình đồng đội, các đại biểu ôn lại chặng đường 61 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Sư đoàn 5, một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên trên chiến trường Đông Nam Bộ. Bằng những cống hiến, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã xây đắp truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”. Trở về với đời thường, các cựu chiến binh, cựu quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Trung tướng Từ Ngọc Lương, Phó ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Từ Ngọc Lương, Phó ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP Hồ Chí Minh cho biết trong năm qua, Ban liên lạc đã phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh thành phố, ban liên lạc truyền thống các đơn vị tổ chức xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Sư đoàn, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công. Các cựu chiến binh còn tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ, làm giỗ trận, hỗ trợ các gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương. Ban liên lạc đã hỗ trợ ban liên lạc truyền thống của 17 đầu mối đơn vị.

Tổng số tiền cho các hoạt động trên gần 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban liên lạc còn vận động các doanh nghiệp hỗ trợ thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn với mức 2 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện Ban liên lạc trao quà tặng cựu chiến binh nữ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Năm 2027, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban liên lạc sẽ tập hợp danh sách liệt sĩ, thông tin về các phần mộ tập thể, nhất là nơi an táng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hy sinh trong các trận đánh trước đây để cung cấp cho cơ quan chức năng Quân khu 7 và TP Hồ Chí Minh. Với những gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang về quê hương, Ban liên lạc sẽ tiếp đón, hướng dẫn thân nhân làm thủ tục và hỗ trợ quá trình di chuyển.