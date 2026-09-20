Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Đồng Nai

Dự buổi họp mặt có Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đồng Nai; Đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đồng Nai.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đại biểu dự họp mặt. Ảnh: Nguyệt Hà

Thay mặt cựu học sinh, ông Nguyễn Trường Thắng, Trưởng ban Liên lạc đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các thế hệ thầy cô giáo đã động viên, dìu dắt nhiều thế hệ học trò của trường. Đồng thời nhấn mạnh: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình thầy trò nhà trường vẫn luôn bền chặt; đồng chí, đồng đội luôn chung chí hướng, đùm bọc, che chở và yêu thương nhau. Sự dìu dắt, giúp đỡ lẫn nhau đã giúp các thế hệ vượt qua muôn vàn khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học”.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai tặng hoa chúc mừng buổi họp mặt. Ảnh: Văn Chung

Trưởng ban Liên lạc khẳng định: Mỗi thế hệ thiếu sinh quân đều sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân của mình khi Tổ quốc và nhân dân cần. Thiếu sinh quân chính là những “hạt giống đỏ” không phụ lòng tin yêu của Đảng, quân đội và nhân dân. Thực tế cho thấy, nhiều đồng chí xuất thân từ ngôi trường này đã trưởng thành, trở thành những cán bộ, đảng viên, sĩ quan, doanh nhân thành đạt, cũng như những công dân gương mẫu, đóng góp thiết thực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng địa phương, đất nước ngày một hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Đại biểu dự họp mặt trao đổi ý kiến. Ảnh: Văn Chung

Trong không khí ấm áp, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, cựu học sinh Trường Thiếu sinh quân Đồng Nai cùng gia đình, thân nhân ôn lại những kỷ niệm sâu sắc. Buổi họp mặt cũng là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước và ghi nhớ công lao giáo dục, rèn luyện của các thầy cô đối với nhiều thế hệ học viên.

Ban Liên lạc tặng quà cho các thế hệ giáo viên trong buổi họp mặt. Ảnh: Văn Chung

Dịp này, Trưởng ban Liên lạc đã chia sẻ thông tin thời sự nổi bật về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; đồng thời cập nhật những thành tựu về khoa học quân sự mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua đến các đại biểu tham dự họp mặt.