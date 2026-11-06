Họp mặt kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM, nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam, tác động sâu sắc đến tiến trình cách mạng cùng sự phát triển của đất nước, đồng thời đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM, trải qua hơn 7 thập niên, quan hệ Việt Nam - Nga không ngừng được củng cố, phát triển và đã nâng tầm lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, năng lượng, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong đó, Tuyên bố chung năm 2026 về củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới mở ra nhiều cơ hội hợp tác địa phương, nhất là ở lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và y tế.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM cho biết, thời gian tới, hội tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu nghị, trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp và các đối tác Nga; thúc đẩy giao lưu thanh niên, thế hệ trẻ, cũng như đẩy mạnh các chương trình văn hóa, nghệ thuật và giáo dục.

Hội cũng sẽ hỗ trợ quảng bá hình ảnh TPHCM tại Nga và hình ảnh nước Nga tại TPHCM, góp phần xây dựng các chương trình hợp tác có chiều sâu, dài hạn.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Mizonova Maria phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Bà Mizonova Maria, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM, khẳng định TPHCM là một trong những trung tâm hợp tác quan trọng giữa hai nước. Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến kết nối địa phương, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM tin tưởng, các hoạt động giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa hai nước.