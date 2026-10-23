Họp mặt kỷ niệm 108 năm Quốc khánh Cộng hòa Czech

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Czech TPHCM Nguyễn Mười phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Mười, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Czech TPHCM khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần mà Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Czech ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Mười đánh giá cao cộng đồng gần 100.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Czech không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước sở tại mà còn là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình cảm gắn bó và hợp tác hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Czech.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Czech TPHCM nhấn mạnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Czech TPHCM hiện có khoảng 300 hội viên, tất cả đều đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Czech ngày nay. Hội luôn sẵn sàng tham gia, đóng góp tích cực vào các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, kinh tế và các chương trình hợp tác khác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Đáp lời, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký đánh giá cao các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Czech TPHCM.

Đại sứ Lukáš Kaucký gửi lời cảm ơn đến ông Ngô Hồng Chuyên, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Czech tại TPHCM. Với sự hỗ trợ của ông, Đại sứ quán Cộng hòa Czech đã có rất nhiều thuận lợi để hoạt động tại TPHCM.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THỤY VŨ

Đại sứ Lukáš Kaucký thông tin, vào ngày 8 và ngày 9-12 tới đây, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam và thăm TPHCM cùng đoàn doanh nghiệp đông đảo. Đại sứ Lukáš Kaucký hy vọng trong chuyến thăm này, nhiều doanh nghiệp hai nước sẽ được kết nối và đạt được nhiều thành tựu mới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.