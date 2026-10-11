Họp mặt các thế hệ người làm báo Thông tấn xã Giải phóng

Ngày 11/10, tại Nhà thờ cụ Võ Văn Ngân (xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh), Ban Liên lạc Thông tấn xã Giải phóng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960 - 12/10/2026).

Tham dự có đại diện Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, Ban Liên lạc hưu trí, cùng đông đảo cựu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) và các thế hệ con cháu.

Mở đầu buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Võ Văn Ngân và các nhà cách mạng tiền bối; bày tỏ lòng tri ân đối với những thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau đó, các cựu cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXGP cùng thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ cuộc sống và ôn lại những kỷ niệm xưa.

Cựu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng vẫn giữ được tình cảm đồng đội thắm thiết sau nhiều năm.

Các đại biểu đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Võ Văn Ngân tại Nhà thờ cụ Võ Văn Ngân (xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh).

Ban Liên lạc Thông tấn xã Giải phóng cùng lãnh đạo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Võ Văn Ngân và các nhà cách mạng tiền bối; bày tỏ lòng tri ân đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam gặp gỡ các cựu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên TTXGP tại buổi họp mặt.

Cách đây 66 năm, vào ngày 12/10/1960, bản tin đầu tiên mang tên “Giải phóng xã” đã được phát đi từ khu rừng Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) đánh dấu sự ra đời của TTXGP. Trong suốt 15 năm hoạt động (1960 - 1975), các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXGP đã vượt qua nhiều khó khăn, hiểm nguy, vừa thực hiện nhiệm vụ thông tin, vừa trực tiếp chiến đấu tại các chiến trường.

Hơn 240 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXGP đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh. Ghi nhận những đóng góp đó, tháng 6/1968, Trung ương Cục miền Nam đã trao tặng TTXGP 16 chữ vàng: “Cần cù, dũng cảm, tự lực cánh sinh, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Tháng 9/2020, TTXGP vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Hồng Cứ, Trưởng Ban Liên lạc TTXGP chia sẻ kỷ niệm tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hồng Cứ, Trưởng Ban Liên lạc TTXGP, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các cựu cán bộ TTXGP cùng với gia đình; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam trong việc tạo điều kiện về vật chất, tinh thần và phương tiện đi lại để Ban Liên lạc duy trì các hoạt động truyền thống.

Theo ông Cứ, những cuộc gặp mặt hàng năm không chỉ là dịp để các đồng chí, đồng đội từng công tác tại TTXGP gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm, mà còn là cơ hội để thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, tiếp tục gìn giữ tình đồng chí, đồng đội.

Đại diện thế hệ con cháu, chị Đoàn Thị Thanh Thúy (đang công tác tại Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam) bày tỏ niềm tự hào khi được sinh ra, lớn lên trong gia đình có cha mẹ từng công tác tại TTXGP.

Chị Đoàn Thị Thanh Thúy bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước của TTXGP tại buổi họp mặt.

Theo chị Đoàn Thị Thanh Thúy, những cuộc gặp mặt truyền thống hàng năm không những vừa có ý nghĩa đối với các cô, các chú TTXGP mà còn giúp thế hệ con cháu hiểu thêm về lịch sử. “Con mong các cô, chú luôn mạnh khỏe để tiếp tục duy trì những cuộc gặp mặt ý nghĩa như thế này. Thế hệ con cháu chúng con sẽ cố gắng tham gia, lắng nghe những câu chuyện về một thời gian khó nhưng đầy tự hào, qua đó hiểu thêm về truyền thống cách mạng của Thông tấn xã Giải phóng và tiếp nối tình cảm gắn bó giữa các thế hệ với nhau”, chị Thúy chia sẻ.

Đại diện cho lãnh đạo TTXVN, ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của lãnh đạo TTXVN đến các cựu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên TTXGP.

Ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam chia sẻ thông tin tại buổi họp mặt.

Bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước truyền thống vẻ vang, anh dũng của các thế hệ đi trước, ông Trần Tràng Dương nhấn mạnh, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên TTXGP đã kiên cường bám trụ chiến trường, vượt qua hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ thông tin, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Những câu chuyện, kỷ vật và ký ức của các cô, các chú là tài sản tinh thần quý báu; đồng thời cũng là bài học sinh động về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo cách mạng đối với thế hệ trẻ hôm nay”, ông Trần Tràng Dương chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Cứ, Trưởng Ban Liên lạc TTXGP xúc động cám ơn những tình cảm của Ban giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam.

Cựu cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng cùng với cán bộ, phóng viên, nhân viên Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam.

Ông Trần Tràng Dương cũng cho biết, TTXVN đang bước vào giai đoạn mới với việc chuyển đổi mô hình tổ chức thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo Quyết định số 18; cùng với đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin.

Ông Trần Tràng Dương cũng khẳng định, dù công nghệ và phương thức làm báo có thay đổi vượt bậc, nhưng “chất thép” trong từng bản tin và tinh thần phụng sự của TTXGP năm xưa vẫn là “ngọn hải đăng” định hướng để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam noi theo, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.