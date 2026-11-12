Hợp Lý nâng cao chất lượng tuyển quân

Thanh niên xã Hợp Lý hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Thi đua viết đơn tình nguyện

Ngay từ những ngày đầu triển khai công tác rà soát nguồn tuyển quân năm 2027, Đoàn Thanh niên xã Hợp Lý đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Điểm nổi bật trong mùa tuyển quân năm nay tại địa phương chính là sự chủ động, tự giác của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã tiếp nhận 20 lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đáng chú ý, có 2 trường hợp đang học đại học, số thanh niên còn lại đều đạt trình độ văn hóa 12/12. Đây là tiền đề quan trọng hướng tới mục tiêu 100% công dân trúng tuyển nhập ngũ đợt này đều đạt trình độ học vấn từ THPT trở lên và 100% quân số lên đường đều là những thanh niên ưu tú đã viết đơn tình nguyện.

Chia sẻ về quyết định của mình, em Nguyễn Đức Duy (sinh năm 2008, thôn Sơn Kịch), hiện đang là sinh viên đại học năm thứ nhất, bộc bạch: “Được nghiên cứu, học tập về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, em xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mọi thanh niên. Quân đội chính là trường học lớn, là nơi rèn luyện để tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị, giúp em trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội. Theo tiếng gọi của quê hương, em đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027 với mong muốn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của xã Hợp Lý anh hùng”.

Cùng chung lý tưởng cống hiến, em Lục Xuân Đông (sinh năm 2008, dân tộc Sán Dìu, trú tại thôn Quản Cư) tự hào bày tỏ: “Dù đã hoàn thành chương trình văn hóa 12/12 và có nhiều dự định cá nhân, nhưng bản thân em luôn tâm niệm việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự. Em mong muốn sớm được khoác lên mình màu xanh áo lính để đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Đánh giá về chất lượng nguồn tuyển quân và tinh thần xung kích của tuổi trẻ địa phương, Trung tá Nguyễn Văn Đức - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hợp Lý cho biết: “Năm nay, chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt cả về trình độ học vấn lẫn nhận thức chính trị. Việc Ban CHQS xã sớm tiếp nhận 20 lá đơn tình nguyện, trong đó có cả sinh viên đại học, cho thấy công tác tuyên truyền, vận động đã đi vào chiều sâu, chạm đến trái tim và khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, tạo đà thuận lợi cho các bước tuyển chọn tiếp theo”.

Tập trung tuyển quân tròn khâu

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Lý xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Quá trình triển khai tại địa phương luôn bám sát nguyên tắc “tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”, bảo đảm tính công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định pháp luật. Mục đích cốt lõi là thống nhất về nội dung, thời gian, phương pháp tổ chức sơ tuyển, bước đầu sàng lọc kỹ lưỡng những công dân không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo đúng quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã khám sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Thiệu Huy - Chủ tịch UBND xã Hợp Lý cho biết: “Công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới. Chúng tôi yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS xã, Ban CHQS, Công an xã cùng Trưởng các thôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ. Khi tham gia công tác sơ tuyển, khám sức khỏe phải làm việc với tinh thần công minh, trung thực, kết luận chính xác từng trường hợp; kiên quyết kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi gian lận. Đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể phải bám sát cơ sở, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi”.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc mà còn là cơ hội quý báu để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Qua quá trình học tập, huấn luyện trong môi trường kỷ luật, mỗi người trẻ sẽ được nâng cao tính tự giác, tinh thần đoàn kết và bản lĩnh vượt khó. Việc thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại Hợp Lý thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Sự quan tâm, động viên kịp thời từ gia đình và xã hội chính là điểm tựa vững chắc, giúp thanh niên Hợp Lý nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.