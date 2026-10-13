Hợp luyện diễu diễn đường phố, sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Chương trình diễu diễn đường phố là hoạt động góp phần tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Chương trình có quy mô 400 diễn viên, chia thành 8 khối, mỗi khối gồm 50 diễn viên, đại diện cho sắc màu văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn. Trong đó, phường Trung Tâm và phường Cầu Thia đảm nhiệm hai khối trình diễn văn hóa dân tộc Thái; phường Nghĩa Lộ trình diễn văn hóa dân tộc Khơ Mú; xã Liên Sơn trình diễn văn hóa dân tộc Mường; xã Quy Mông trình diễn văn hóa dân tộc Tày; xã Sơn Lương trình diễn văn hóa dân tộc Mông; xã Gia Hội trình diễn văn hóa dân tộc Dao và học sinh Trường THPT Nghĩa Lộ trình diễn văn hóa dân tộc Kinh.

Đội hình xã Liên Sơn trình diễn văn hóa dân tộc Mường.

Đội hình xã Gia Hội trình diễn văn hóa dân tộc Dao.

Đội hình phường Cầu Thia trình diễn văn hóa dân tộc Thái.

Đội hình phường Trung Tâm trình diễn văn hóa dân tộc Thái.

Đội hình học sinh Trường THPT Nghĩa Lộ trình diễn văn hóa dân tộc Kinh.

Đội hình phường Nghĩa Lộ trình diễn văn hóa dân tộc Khơ Mú.

Tại buổi hợp luyện, các khối tập trung rà soát đội hình, hoàn thiện nội dung trình diễn và phương án phối hợp, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các lực lượng tham gia. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các đội tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện những nội dung cần thiết trước buổi tổng duyệt ngày 14/10, hướng tới chương trình diễu diễn đường phố diễn ra đồng bộ, sôi động và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình diễu diễn đường phố chính thức diễn ra từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 16/10/2026, trên tuyến đường Điện Biên - Nguyễn Quang Bích - Sân vận động phường Nghĩa Lộ, trước giờ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Với sự tham gia của 400 diễn viên thuộc 8 khối diễu diễn, chương trình góp phần giới thiệu những nét đẹp trong đời sống, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của các dân tộc đến đông đảo Nhân dân, du khách; qua đó tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc và quảng bá hình ảnh vùng đất Mường Lò.