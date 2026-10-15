Hợp luyện chữa cháy giàn cấp phát xăng dầu tại Kho 190 (Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật)

Cùng dự có đại biểu cơ quan Cục Xăng dầu; đại biểu chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương; chỉ huy một số đơn vị đóng quân trên địa bàn và hơn 60 cán bộ, nhân viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhân viên xăng dầu toàn quân khóa 2, năm 2026.

Các đại biểu theo dõi hợp luyện.

Theo tình huống giả định, trong quá trình cấp phát xăng dầu cho xe ô tô xi-téc tại giàn cấp phát nhiên liệu, sự cố kỹ thuật khiến đám cháy bùng phát, có nguy cơ gây nổ và cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Ngay khi có tình huống, Phân kho 95 huy động lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời báo cáo chỉ huy cấp trên. Các lực lượng nhanh chóng phối hợp, điều động nhân lực, phương tiện tổ chức chữa cháy, chống cháy lan, cứu người bị nạn, bảo vệ vòng ngoài và khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Phân kho 95 (Kho 190, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) triển khai chữa cháy ban đầu.

Đội CC&CNCH khu vực số 22 (Sóc Sơn, Hà Nội) phối hợp với các lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

Với sự phối hợp chặt chẽ, các lực lượng đã triển khai chữa cháy theo đúng phương án đề ra. Sau 25 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thông qua hợp luyện, các cơ quan, đơn vị thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành và hành động của từng lực lượng trong xử trí tình huống cháy tại kho xăng dầu. Qua đó, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Mai Xuân Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả hợp luyện của các lực lượng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử trí tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy, chống cháy lan tại các kho xăng dầu trong toàn quân.

Trên cơ sở kết quả hợp luyện, lãnh đạo, chỉ huy Kho 190 và các cơ quan, đơn vị tiếp tục chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống cháy, nổ sát với nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, bảo đảm an toàn kho xăng dầu.