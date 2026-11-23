Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Hợp Lực Grow Community là mô hình kết nối các cộng đồng học tập, rèn luyện, sáng tạo và phát triển năng lực dành cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống.

Hệ sinh thái được xây dựng nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, phát huy sở trường, thế mạnh của mỗi cá nhân; đồng thời tạo môi trường để các thành viên học hỏi, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Lãnh đạo Tổng Công ty CP Hợp Lực phát biểu tại buổi lễ.

Tại chương trình, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã công bố quyết định thành lập và ra mắt 5 cộng đồng trực thuộc, gồm: Hop Luc Young Pulse - cộng đồng Thầy thuốc trẻ Hợp Lực; Hop Luc SpeakUp - cộng đồng Ngoại ngữ Hợp Lực; Hop Luc WeMove - cộng đồng Thể thao Hợp Lực; Hop Luc Artverse - cộng đồng Nghệ thuật và Sáng tạo Hợp Lực; Hop Luc AI Lab - cộng đồng Trí tuệ nhân tạo Hợp Lực.

Mỗi cộng đồng có định hướng và hoạt động riêng, gắn với nhu cầu phát triển chuyên môn, kỹ năng và đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên.

Ra mắt 5 cộng đồng hệ sinh thái Hợp Lực Grow Community.

Trong đó, Young Pulse tập trung kết nối đội ngũ nhân viên y tế trẻ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

SpeakUp tạo môi trường giao tiếp, thực hành ngoại ngữ, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc.

WeMove khuyến khích rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống khỏe mạnh và tăng cường giao lưu giữa các đơn vị.

Cộng đồng Artverse hướng đến phát triển năng khiếu nghệ thuật, tổ chức các hoạt động âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh và biểu diễn; trong khi AI Lab tập trung chia sẻ kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khuyến khích sáng kiến và giải quyết các bài toán thực tiễn trong công việc.