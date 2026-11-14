Hợp Lực đóng góp hơn 11,8 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Tối 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026”, nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo đời sống nhân dân giai đoạn 2024-2026.

95 tập thể và cá nhân được tỉnh Thanh Hóa vinh danh vì có đóng góp quan trọng cho hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội

Tại chương trình, Tổng Công ty CP Hợp Lực và ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Hợp Lực, được vinh danh, ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2024-2026, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã huy động, đóng góp tổng nguồn lực hơn 11,8 tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ và an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao biểu trưng ghi nhận đóng góp của Tổng công ty CP Hợp Lực cho hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội

Nguồn hỗ trợ được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực như ủng hộ kinh phí, chuyển khoản và trao tặng các vật dụng thiết yếu, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trong đó, TGĐ Hợp Lực Nguyễn Văn Thành đã tích cực phối hợp, vận động và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, trực tiếp góp phần đưa các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng trở thành một trong những dấu ấn trách nhiệm xã hội của Hợp Lực.

TGĐ Hợp Lực Group Nguyễn Văn Thành nhận biểu trưng vinh danh tại chương trình

Tiếp tục tinh thần sẻ chia, tại chương trình, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thanh Hóa năm 2026, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình là nguồn lực quan trọng để Thanh Hóa thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm và các nhu cầu thiết yếu cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hợp Lực Group trao 500 triệu đồng ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thanh Hóa

Giai đoạn 2024-2026, toàn tỉnh đã huy động hơn 1.652 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 15.700 căn nhà tạm, nhà dột nát; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động gần 767 tỷ đồng. Tại chương trình năm nay, Ban tổ chức tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ gần 87 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện còn 12.275 hộ nghèo, chiếm 1,21% và 46.752 hộ cận nghèo, chiếm 4,6%. Đáng chú ý, hơn 4.500 hộ còn nhu cầu được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới và hơn 1.500 hộ cần hỗ trợ sửa chữa nhà. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; chung tay hỗ trợ nhà ở, sinh kế, việc làm và các nhu cầu thiết yếu của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn