Họp lớp sau 36 năm, người từng học kém nhất lại khiến cả lớp ngỡ ngàng

Sau 36 năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi mới có dịp gặp lại gần như đông đủ các thành viên trong buổi họp lớp. Ở tuổi 54, ai cũng đã đi qua hơn nửa cuộc đời, mang theo những câu chuyện riêng và những dấu vết không thể xóa nhòa của thời gian.

Những mái tóc điểm bạc, những nếp nhăn nơi khóe mắt cùng những câu chuyện về công việc, gia đình khiến buổi họp lớp trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Tôi từng nghĩ cuộc sống của mỗi người sau ngần ấy năm chắc hẳn đã có câu trả lời rõ ràng: Ai thành công, ai thất bại, ai sung túc, ai còn chật vật. Nhưng càng trò chuyện, tôi càng nhận ra cuộc đời phức tạp hơn những gì chúng ta nhìn thấy.

Buổi họp lớp ấy đã giúp tôi thấm thía 4 sự thật tưởng chừng phũ phàng nhưng vô cùng đáng suy ngẫm.

Sau buổi họp lớp tôi hiểu rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng trao cơ hội cho người giỏi nhất từ đầu, nhưng người không ngừng tiến bộ thường có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai. Ảnh minh họa

1. Họp lớp sau 36 năm: Học tập có thể thay đổi vận mệnh

Nếu chỉ nhìn vào thành tích thời đi học, có lẽ chẳng ai nghĩ Giang sẽ trở thành người có sự nghiệp nổi bật nhất lớp.

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Giang nổi tiếng nghịch ngợm, học lực không tốt và thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở. Kỳ thi đại học không đạt kết quả như mong muốn, anh đành theo học một trường cao đẳng gần nhà.

Thế nhưng, cuộc sống sau này của Giang lại khiến tất cả bất ngờ. Trong buổi họp lớp, chúng tôi được biết anh hiện là phó chủ tịch điều hành của một doanh nghiệp có hàng nghìn nhân viên.

Điều đáng nói là thành công ấy không đến từ may mắn nhất thời.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Giang nhận ra kiến thức chính là thứ có thể giúp mình tiến xa hơn. Anh tiếp tục học liên thông lên đại học, bổ sung các chứng chỉ chuyên môn và kiên trì trau dồi năng lực trong lĩnh vực đã lựa chọn.

Khi công ty có kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, anh còn chủ động học ngoại ngữ để trực tiếp trao đổi công việc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phiên dịch.

Nghe Giang kể chuyện, tôi chợt hiểu rằng kết quả học tập ở tuổi 18 không thể quyết định toàn bộ tương lai của một con người. Điều quan trọng hơn là sau khi rời trường học, mỗi người có tiếp tục học hỏi và hoàn thiện bản thân hay không.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng trao cơ hội cho người giỏi nhất từ đầu, nhưng người không ngừng tiến bộ thường có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai.

2. Thành công không chỉ nằm ở chức vụ hay tiền bạc

Trong lớp tôi ngày ấy có Đức, một người khá trầm tính, học lực bình thường và hiếm khi trở thành tâm điểm chú ý.

Sau khi tốt nghiệp, Đức làm công nhân đường sắt. Hơn 30 năm trôi qua, anh vẫn gắn bó với công việc ấy, không có chức vụ nổi bật hay sự thăng tiến khiến người khác phải trầm trồ.

Nếu dùng tiêu chuẩn thông thường để đánh giá, nhiều người có thể cho rằng Đức thiếu chí tiến thủ. Nhưng cuộc trò chuyện trong buổi họp lớp khiến tôi nhận ra mình không có quyền kết luận như vậy.

Đức nói anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh không muốn chạy theo những cuộc cạnh tranh không cần thiết, cũng chẳng có nhu cầu phải chứng minh bản thân thành công hơn người khác.

Với anh, một công việc ổn định, cuộc sống ít biến động và những ngày tháng bình yên đã là điều đáng quý.

Tôi nhìn Đức và nghĩ đến những người luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt chỉ vì bạn bè mua nhà đẹp hơn, kiếm nhiều tiền hơn hoặc có địa vị cao hơn.

Thực tế, mỗi người có một thước đo hạnh phúc riêng. Người thích chinh phục những đỉnh cao mới có quyền theo đuổi tham vọng. Người muốn sống giản dị cũng không cần cảm thấy mình thua kém.

Sau buổi họp lớp ấy, tôi hiểu rằng không có chức vụ cao hay thu nhập lớn không đồng nghĩa với thất bại. Đáng sợ hơn cả là sống cả đời theo tiêu chuẩn của người khác mà quên mất điều bản thân thực sự mong muốn.

3. Họp lớp mới hiểu: Nghịch cảnh không thể lấy đi tất cả hy vọng

Trong số những người bạn cũ, hoàn cảnh của Đông khiến tôi không khỏi xót xa.

Anh lập gia đình khá muộn, đến năm 38 tuổi mới có con. Khi đứa trẻ chuẩn bị đi học mẫu giáo, mẹ anh đột ngột qua đời. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi mất mát, Đông lại nhận tin vợ mắc ung thư khi con chuẩn bị vào lớp 1.

Những tưởng khó khăn đã quá sức chịu đựng, năm ngoái, bố anh tiếp tục được chẩn đoán mắc Alzheimer và cần người chăm sóc suốt ngày đêm.

Ở tuổi ngoài 50, trong khi nhiều người bắt đầu tận hưởng thành quả sau hàng chục năm làm việc, Đông vẫn phải xoay xở với những trách nhiệm nặng nề của gia đình.

Nhìn vẻ ngoài già dặn hơn bạn bè, tôi hiểu rằng thời gian không chỉ được tính bằng số năm mỗi người đã sống, mà còn bằng những biến cố họ phải trải qua.

Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ là Đông không hề than thân trách phận trong buổi họp lớp. Anh chia sẻ căn bệnh của vợ đã được kiểm soát hiệu quả, còn bố đang được điều trị bằng thuốc và theo dõi thường xuyên.

Dù con đường phía trước vẫn còn nhiều nỗi lo, anh vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để chăm sóc gia đình. Đông không nói rằng mọi chuyện đều dễ dàng, anh chỉ tin rằng khi một vấn đề xuất hiện, điều cần làm là bình tĩnh tìm cách giải quyết thay vì buông xuôi.

Câu chuyện của Đông khiến tôi nhận ra cuộc sống không thể tránh khỏi mất mát, bệnh tật hay những điều nằm ngoài dự tính. Chúng ta không phải lúc nào cũng lựa chọn được hoàn cảnh, nhưng có thể từng bước tìm cách đối diện với nó.

Lạc quan không có nghĩa là phủ nhận đau khổ. Đó là vẫn nhìn thấy hy vọng, ngay cả khi cuộc đời chưa cho mình một lý do rõ ràng để vui vẻ.

4. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc ở tuổi trung niên là biết yêu thương bản thân

Tiên từng là hoa khôi của trường, không chỉ xinh đẹp mà còn hòa đồng, tốt bụng với mọi người. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại một đơn vị thương mại, kết hôn và có một cô con gái. Cuộc sống của Tiên nhìn chung khá ổn định.

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên trong buổi họp lớp là dù đã ngoài 50 tuổi, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối và thần thái tươi tắn. Mọi người vui vẻ trêu rằng dường như thời gian đã bỏ quên Tiên.

Khi được hỏi về bí quyết, cô không nói đến những phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay những món đồ đắt tiền. Tiên chỉ chia sẻ một điều đơn giản: Hãy đối xử tử tế với chính mình.

Theo cô, khi biết quan tâm đến bản thân, mỗi người sẽ có thêm động lực chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần tích cực và xây dựng những thói quen tốt. Khi cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng ổn định, chúng ta cũng có nhiều năng lượng hơn để làm việc và chăm lo cho những người thân yêu.

Tôi chợt nhận ra phụ nữ ở tuổi trung niên thường dành phần lớn thời gian cho chồng con, cha mẹ và công việc. Họ có thể nhớ từng sở thích của người thân nhưng lại quên mất lần cuối mình nghỉ ngơi đúng nghĩa là khi nào.

Yêu thương gia đình là điều đáng quý, nhưng điều đó không có nghĩa phải hy sinh mọi nhu cầu của bản thân.

Biết nghỉ ngơi khi mệt mỏi, chăm sóc sức khỏe, duy trì sở thích riêng và dành thời gian cho những điều khiến mình vui vẻ cũng là cách giữ gìn hạnh phúc.

Tuổi tác có thể làm thay đổi ngoại hình, nhưng một người biết trân trọng bản thân thường có cơ hội sống vui vẻ và chủ động hơn ở những năm tháng sau này.

Họp lớp sau 36 năm và bài học về hạnh phúc

Buổi họp lớp kết thúc, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng. Chúng tôi không thể quay lại những năm tháng tuổi trẻ, cũng chẳng thể biết trước chặng đường phía trước sẽ có thêm những điều gì.

Nhưng cuộc gặp gỡ ấy giúp tôi hiểu rằng sau 36 năm, điều đáng quan tâm không phải ai giàu hơn, ai có chức vụ cao hơn hay ai vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung nhất.

Có người thay đổi cuộc đời nhờ học tập không ngừng. Có người tìm thấy niềm vui trong sự bình dị. Có người gồng gánh nghịch cảnh bằng nghị lực, cũng có người học cách yêu thương bản thân để sống tốt hơn mỗi ngày.

Mỗi lựa chọn đều có giá trị riêng nếu nó giúp chúng ta sống có ý nghĩa và không phải nuối tiếc quá nhiều.

Sau cùng, bài học lớn nhất từ buổi họp lớp không phải là phải thành công hơn người khác, mà là biết mình muốn gì, trân trọng những gì đang có và không ngừng nỗ lực để cuộc sống ngày mai tốt hơn hôm nay. Bởi hạnh phúc không chỉ nằm ở đích đến xa xôi, mà còn hiện diện trong chính những điều bình thường chúng ta đôi khi vô tình bỏ qua.