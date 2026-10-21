Hợp long thành công cầu đi bộ nối đôi bờ sông Sài Gòn

Khoảng 8 giờ, khi nhịp chính nằm đúng vị trí, từng hồi còi tàu vang lên, pháo hoa bừng sáng trên mặt sông. Các kỹ sư, công nhân sau một đêm làm việc liên tục reo mừng; trên bờ Bạch Đằng, người dân giơ cao điện thoại ghi lại hình ảnh cây cầu lần đầu nối liền hai bờ.

Chứng kiến thời khắc hợp long có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Cầu dài khoảng 720m, nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, nối công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) với công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Công trình khởi công ngày 29/3/2025, kinh phí gần 1.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ; nhịp vòm thép do Tập đoàn Đại Dũng chế tạo và lắp đặt.

Pháo hoa bừng sáng trên sông Sài Gòn khi nhịp vòm hình lá dừa nước vào đúng vị trí hợp long sáng 21/10

Từ 3h, công trường hai bờ đã sáng đèn, khoảng 150 người vào vị trí sau khi nghe phổ biến phương án và quy định an toàn. Khoảng 4h30, sà lan chở nhịp cầu được tháo neo, 4 tàu lai dắt xoay nó nằm ngang dòng chảy rồi đẩy dần vào khoảng trống giữa hai đầu cầu dẫn. Khối kết cấu nặng khoảng 3.400 tấn ấy (nhịp vòm và hệ khung đỡ) đã vượt 124km đường thủy từ nhà máy ở Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng chiều 19/10.

Lực lượng thi công nghe phổ biến phương án và quy định an toàn trước giờ hợp long.

Giờ hợp long được chọn theo con nước. Từ số liệu thủy văn nhiều năm và việc theo dõi con nước thực tế từ đầu năm, đơn vị kỹ thuật xác định lúc “nước đứng”, khi dòng chảy chậm nhất, rơi vào khoảng 7h đến hơn 8h sáng. Khi nhịp cầu đã thẳng hàng với hai mố, nước được bơm vào sà lan để hạ dần, đặt kết cấu lên trụ đỡ cho đến khi sà lan tách hẳn.

Chị Trịnh Quỳnh, nhân viên văn phòng trong đội ngũ có mặt từ 2-3h sáng để hướng dẫn an toàn, kể: “Chúng tôi rất tự hào khi được góp một phần công sức vào sự kiện hôm nay. Nhìn sà lan chở vòm thép rời bến tạm, tiến ra giữa sông trong ánh bình minh, ai nấy đều hồi hộp và mong chờ. Sau nhiều ngày nỗ lực, công trình đang dần hiện rõ hình hài giữa lòng thành phố”.

Mấy ngày qua, hình ảnh chiếc “lá dừa thép” trôi trên sông được người dân quay, chụp và chia sẻ khắp mạng xã hội. Sáng 21/10, hai bờ đông người từ sớm; lực lượng chức năng được bố trí hướng dẫn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bà Phạm Thị Thế (69 tuổi, ngụ phường Phước Long) dậy từ hơn 4h, cùng con trai đi khoảng 12km đến công trường. Đứng bên đường dẫn nhìn về phía sà lan giữa dòng, bà kể: “Không khí ở công trường rất nhộn nhịp, ai cũng hào hứng. Nhìn công trình lớn và hoành tráng, tôi mừng lắm”. Điều khiến người phụ nữ gần 70 tuổi ấn tượng nhất là những người thợ, kỹ sư trẻ: “Lớp trẻ bây giờ giỏi quá, làm được những công trình lớn thế này”. Bà mong thành phố có thêm nhiều công trình hiện đại để đời sống người dân ngày một tốt hơn.

Nhiều người đã theo cây cầu từ hai ngày trước. Chiều 19/10, dưới cơn mưa khá lớn, bà Lê Thanh Trang, giáo viên quê Đồng Tháp đang cùng chồng du lịch TPHCM, đứng chờ ở Bến Bạch Đằng từ 13h. Biết tin qua mạng xã hội, hai vợ chồng đến tận nơi theo dõi và dự định ở lại thành phố đến ngày hợp long. “Quan điểm của vợ chồng tôi là những sự kiện lớn phải đi xem. Các dịp kỷ niệm A50, A80, chúng tôi đều có mặt. Ngày xưa, khi cầu Mỹ Thuận 1 thông xe, vợ chồng tôi cũng đi xem” - bà nói.

Nhịp vòm thép hình lá dừa nước bên đường dẫn cầu phía Bến Bạch Đằng, trước giờ hợp long

Ông Trần Ngọc Đệ (ngụ phường Tân Thới Hiệp) cùng vợ, em trai và em dâu rời nhà lúc 14h30 hôm ấy. Nhiều năm trước, ông từng đứng bên bờ sông này xem lai dắt các đốt hầm Thủ Thiêm về công trường. “Tôi từng làm nghề xây dựng, tham gia thi công cầu Khánh Hội. Chứng kiến thành phố ngày càng phát triển, bản thân tôi rất tự hào”, ông nói.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Viết Bình, hơn 40 năm sống ở TPHCM, đã chụp cả hai lần lai dắt công trình siêu trường, siêu trọng trên sông Sài Gòn: các đốt hầm Thủ Thiêm năm 2010 và nhịp cầu lá dừa năm nay. “Nếu không có những cây cầu, đường hầm kết nối, Thủ Thiêm không thể phát triển như hôm nay”, ông nói. Với ông, cây cầu mới có một giá trị khác: “Cầu đi bộ có nét riêng là dành trọn cho du khách, không vướng xe cộ ồn ào. Nó mang tính văn hóa, kéo hai bờ sông lại gần nhau hơn”.

Cầu chưa thể đi lại ngay. Dự án đã đạt khoảng 90% khối lượng; các đơn vị sẽ hàn cố định điểm nối, hoàn thiện mặt cầu, lan can, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn, rồi kiểm định, thử tải, dự kiến đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2027. Sở Xây dựng TPHCM đã tạm cấm luồng đường thủy qua khu vực công trường từ 2h đến 18h trong hai ngày 21 và 22/10.

Người dân tập trung ở Bến Bạch Đằng, ghi lại hình ảnh công tác hợp long sáng 21/10.