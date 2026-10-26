Hợp long cầu Tân An bắc qua sông Kinh Thầy

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 có tổng chiều dài tuyến 3,485km, bắc qua sông Kinh Thầy, kết nối phường Chu Văn An với xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng (trước đây kết nối phường Chí Minh, TP. Chí Linh với xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ).

Trong đó, công trình cầu Tân An có chiều dài 572,1m, rộng 12m; phần đường dẫn được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025; hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 7/2026. Tuy nhiên, thời hạn hoàn thành dự án được gia hạn đến ngày 15/11/2026 do những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đến nay, công trình cầu Tân An đã hoàn thành trên 95% khối lượng công việc; phần đường dẫn hai bên cầu cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Trong giai đoạn nước rút, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại.

Công trình cầu Tân An và đường dẫn sau khi hoàn thành tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông kết nối quốc lộ 5 với quốc lộ 18, giảm tải cho quốc lộ 37, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhất là các xe container từ nhiều khu công nghiệp đi xuống hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics của Hải Phòng.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông trước mắt, các công trình hạ tầng còn được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ trong dài hạn, góp phần tăng tính liên kết vùng, mở ra không gian phát triển mới cho các khu vực lân cận.