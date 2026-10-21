Hợp long cầu lớn nhất trên tuyến đường 3.500 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

Công trình được xây dựng tại lý trình Km5+546, bắc qua hạ lưu sông Trà Bồng, thuộc địa phận xã Bình Sơn. Đây là công trình cầu lớn nhất của dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Cầu dài 423,8m, rộng 29m, kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93.

Nhịp chính công trình được thiết kế kết cấu dầm Extradosed, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng, nhịp dẫn sử dụng dầm Super-T.

Công trình được xây dựng với 2 đơn nguyên độc lập cách nhau 9m, bề rộng mỗi cầu 14,5m, mặt cầu 12m, lề và lan can 2,5m.

Cầu hệ dây văng, với 8 trụ tháp cao 12m, liên kết các khối dầm đối xứng qua thân trụ bằng 5 cặp bó cáp.

Khổ thông thuyền công trình là 30x6m, tĩnh không vượt đường 4,5m.

Công trình được khởi công tháng 12/2023, hợp long sáng 21/10/2026.

Việc hợp long mang ý nghĩa then chốt, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh các hạng mục tiếp theo, hoàn thiện công trình.

Sau khi hoàn thiện bản mặt cầu, công trình sẽ được phủ bê tông nhựa mặt cầu dày 7cm và lớp phòng nước dạng dung dịch phun.

Hạng mục có giá dự toán hơn 400 tỷ đồng, lớn nhất dự án.

Cầu số 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gia Hưng thi công, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu Lớn Hầm giám sát.

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là trục Bắc - Nam, khi hoàn thành sẽ hình thành trục tránh Đông đô thị Bình Sơn, kết nối nhanh Khu kinh tế Dung Quất, sân bay Chu Lai với đô thị trung tâm Quảng Ngãi, hoàn thiện hạ tầng, khai thác lợi thế quỹ đất khu vực phía Đông quốc lộ 1.

Video: Hợp long cầu lớn nhất dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. (Thực hiện: Lê Danh).

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng chiều dài tuyến 26,88km, được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn và chạy song song về phía Đông với quốc lộ 1, kết nối Khu kinh tế Dung Quất với đô thị Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2027.