Hợp long cầu đi bộ nối đôi bờ sông Sài Gòn

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2027. (Ảnh: THẾ ANH)

Cầu đi bộ có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, dài 720m, mặt cầu rộng thay đổi từ 6-11m với thiết kế hình lá dừa nước. Công trình gồm các hạng mục cầu dẫn ở hai bờ và nhịp chính vượt sông nối Bến Bạch Đằng sang Thủ Thiêm.

Theo Công ty Nutifood, doanh nghiệp tài trợ vốn, quá trình hợp long gồm nhiều công đoạn, bắt đầu từ rạng sáng và dự kiến hoàn tất vào chiều cùng ngày.

Từ khối công trình vòm thép hình lá dừa nằm trên sà lan được neo dọc bờ sông phía Thủ Thiêm, ngay từ 4 giờ đến 7 giờ sáng, các đơn vị thực hiện tháo neo và xoay sà lan, chuẩn bị hướng tiếp cận vị trí lắp đặt vào hai trụ cầu nằm hai bên bờ.

Từ 7 giờ đến 9 giờ, đội ngũ thi công tiến hành định vị, hiệu chỉnh và hạ tải. Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho công tác hợp long nhằm đưa kết cấu về vị trí phù hợp để thực hiện đấu nối.

Từ 9 giờ đến 13 giờ, công tác hợp long diễn ra. Đây là mốc thi công quan trọng nhất của dự án, kết nối nhịp chính với các phần kết cấu tại công trường, từng bước hoàn thiện hình dáng tổng thể của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Giai đoạn cuối cùng, từ 13 giờ đến 16 giờ, các đơn vị tiếp tục thực hiện dằn sà-lan, hạ cột và di chuyển sà-lan về vị trí theo phương án thi công.

Công nhân, kỹ sư làm việc tích cực chuẩn bị hướng tiếp cận vị trí lắp đặt mái vòm cầu đi bộ vào hai trụ cầu nằm hai bên bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: THẾ ANH)

Trước đó, sà-lan chở nhịp chính vòm thép hình lá dừa được lai dắt từ Vũng Tàu về công trường. Tổ hợp kết cấu có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, gồm nhịp chính vòm thép dài 187m, nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng 2.000 tấn.

Chia sẻ tại lễ hợp long, ông Trương Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood cho biết: Sau hơn một năm triển khai, trải qua nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp và không ít thách thức, được chứng kiến nhịp cầu chính đã hiện diện giữa dòng sông Sài Gòn, sẵn sàng cho việc kết nối hai bờ, chúng tôi thật sự xúc động và tự hào.

Công trình còn là sự tâm huyết, thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã cùng chung sức thực hiện công trình. Mỗi đơn vị đảm nhận một phần việc khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng một cây cầu đẹp, chất lượng, an toàn và có giá trị lâu dài.

Ông Hùng khẳng định: “Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện công trình, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu, với chất lượng và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu”.

Giám đốc dự án thuộc Công ty Nutifood Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, sau hợp long ngày 21/10, nhà thầu sẽ hoàn thiện mặt cầu, lan can, các hạng mục kiến trúc, chiếu sáng và lắp đặt thang cuốn, thang máy để đưa cầu vào khai thác. Cầu đi bộ hiện đạt khoảng 90% khối lượng, dự kiến đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2027.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao quà động viên công nhân, kỹ sư cùng các nhà thầu thi công cầu đi bộ tại Lễ hợp long (Ảnh: VÕ LÊ)

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là công trình kết nối không gian công cộng giữa khu vực trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt, vui chơi, thưởng ngoạn cảnh quan ven sông cho người dân thành phố.

Anh Nguyễn Chung Hiếu, nhân viên Nutifood, chia sẻ: "Sáng nay tôi có mặt ở công trường từ rất sớm, vừa háo hức vừa hồi hộp chờ đợi một khoảnh khắc hết sức ý nghĩa - thời điểm hợp long. Cầu sông Hàn có thể xoay mỗi ngày, nhưng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chỉ xoay ngang một lần duy nhất để hợp long, kết nối hai bờ sông.

Và hơn hết là niềm tự hào khi tôi, một nhân viên của Công ty, cùng chung tay góp sức với Nutifood dành tặng một món quà thật đặc biệt để tri ân hàng triệu người tiêu dùng và người dân thành phố luôn tin yêu, đồng hành cùng chúng tôi suốt bao năm qua".