Hợp long cầu đi bộ nghìn tỷ, hình dáng lá dừa nước qua sông Sài Gòn

Quá trình hợp long bắt đầu từ rạng sáng 21/10/2026 và dự kiến hoàn tất vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Các tàu lai dắt từng bước đưa nhịp cầu vào vị trí lắp đặt giữa hai phần cầu đã thi công. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Các kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, chuẩn bị cho quá trình hợp long dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Toàn cảnh sà lan chở nhịp chính được đưa vào vị trí hợp long dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có hình dáng lá dừa kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: TTXVN phát)

Khu vực công trường dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sáng 21/10/2026. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Quá trình căn chỉnh, hạ tải được hỗ trợ bằng hệ thống kích thủy lực và xe tự hành đa trục SPMT, kết hợp bơm nước dằn vào sà lan để tăng trọng lượng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Quá trình hợp long bắt đầu từ rạng sáng 21/10/2026 và dự kiến hoàn tất vào chiều cùng ngày. (Ảnh: Tiến Lực/ TTXVN)

Sà lan chở nhịp chính được xoay ngang và được các tàu lai dắt từng bước đưa nhịp cầu vào vị trí lắp đặt giữa hai phần cầu đã thi công. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)