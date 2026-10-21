Hợp long cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

Từ rạng sáng 21/10, các đơn vị thi công triển khai đưa nhịp chính cầu đi bộ vào vị trí kết nối giữa hai bờ sông Sài Gòn. Kết cấu vòm thép dài khoảng 187m, cùng hệ đà giáo chuyên dụng có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, được chế tạo, lắp ráp tại nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng ở Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng đường thủy về khu vực công trường.

Quá trình đưa kết cấu vào vị trí được tính toán kỹ lưỡng theo diễn biến thủy triều, kết hợp hệ thống tàu lai, cáp neo và tời kéo để giữ ổn định sà lan, bảo đảm việc di chuyển và căn chỉnh nhịp cầu diễn ra theo phương án kỹ thuật.

Gần 300 cán bộ, kỹ sư thuộc các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát có mặt tại công trường từ sáng sớm, phối hợp kiểm tra, điều chỉnh vị trí kết cấu trước khi kết nối.

Khoảng 7 giờ 45 phút, nhịp chính tiến sát điểm kết nối phía bờ trung tâm TP.HCM. Đến đúng 8 giờ cùng ngày, những hồi còi tàu vang lên, pháo hoa được bắn chúc mừng thời khắc công trình chính thức hợp long, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được tổ chức vào khoảng 9 giờ 35 phút ngày 21/10 tại khu vực bến Bạch Đằng, với sự tham dự của đại diện chính quyền TP.HCM, nhà tài trợ và các đơn vị tham gia dự án, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn một năm triển khai công trình.

Sau khi hoàn thành công đoạn hợp long, các đơn vị tiếp tục thực hiện hàn nối, hoàn thiện liên kết và kiểm tra kỹ thuật nhằm cố định kết cấu theo thiết kế. Các phương tiện đường thủy vẫn được bố trí hỗ trợ giữ ổn định sà lan, phục vụ những công đoạn tiếp theo.

Ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn quản lý dự án, cho biết, việc hợp long kết cấu vòm thép có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn trên sông Sài Gòn là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan. Quá trình triển khai cũng cho thấy năng lực của đội ngũ tư vấn, thiết kế và thi công trong nước.

Sau hợp long, công trường tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, sơn và các hạng mục liên quan; đồng thời triển khai hệ thống chiếu sáng mỹ thuật. Thời gian hoàn thiện dự kiến khoảng 1-2 tháng, phấn đấu đưa công trình vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.

Hình ảnh thi công tại lễ hợp long diễn ra trong sáng 21/10 ở khu vực bến Bạch Đằng.

Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nutifood cho biết, doanh nghiệp tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu nhằm tri ân người tiêu dùng, đồng thời góp phần bổ sung không gian công cộng cho người dân và du khách. Sau hợp long, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện, kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc xuyên đêm trên công trường, góp sức đưa dự án đạt cột mốc quan trọng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có chiều dài khoảng 720m, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng mở rộng không gian đi bộ, tham quan, ngắm cảnh ven sông, đồng thời tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho TP.HCM.

Đội ngũ kỹ sư, công nhân căng mình làm việc xuyên đêm, khẩn trương triển khai các công đoạn căn chỉnh, lắp đặt và kiểm tra kết cấu, bảo đảm nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được hợp long an toàn, đúng tiến độ.

Thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của Nam Bộ. Công trình kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với đô thị mới Thủ Thiêm và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Đại diện các đơn vị tại công trường.

Khi hoàn thành, cầu được kỳ vọng mở rộng không gian đi bộ, tham quan, ngắm cảnh sông Sài Gòn và tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với Thủ Thiêm. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, công trình cũng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố.