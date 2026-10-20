Hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng ở TPHCM: Đưa khối thép 3.400 tấn vào vị trí ra sao?

Clip: Toàn cảnh lai dắt vòm thép 3.400 tấn cập bến Bạch Đằng. Nguồn: Tuấn Kiệt

Sự kiện hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn vào ngày 21/10 đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng nhất của công trình nối liền bến Bạch Đằng và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để phục vụ cho hạng mục hợp long quan trọng này, các cấu kiện dầm thép sau khi gia công tại 4 nhà máy ở TPHCM đã được tập kết về xưởng tổ hợp để liên kết thành khối dầm hoàn chỉnh.

Trong hai ngày 18-19/10, khối kết cấu thép nặng 3.400 tấn đã được một tàu kéo chính và ba tàu hỗ trợ lai dắt từ cảng Đông Xuyên, vượt quãng đường thủy khoảng 124km về trung tâm thành phố. Hiện tổ hợp dầm đã neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, sẵn sàng để lắp đặt.

Sau hơn 30 giờ lai dắt, khối kết cấu thép nặng 3.400 tấn đã về tới trung tâm TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nín thở đón "giờ vàng" triều cường hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, đại diện đơn vị tài trợ vốn, hạng mục hợp long dầm chính giữa sông vào ngày 21/10 là công đoạn căng thẳng nhất của toàn bộ dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo ông, lòng sông Sài Gòn đoạn qua trung tâm thành phố hẹp, dòng chảy xiết và chịu tác động từ chế độ bán nhật triều với biên độ nâng hạ nước biến động liên tục theo giờ. Để định vị đoạn dầm cầu nặng hàng trăm tấn vào đúng khớp nối giữa sông mà không bị xô lệch, đội ngũ kỹ sư Việt Nam cùng các cố vấn Nhật Bản đã dành nhiều tháng thu thập, phân tích dữ liệu thủy văn và thời tiết.

Sà lan chở kết cấu vòm thép dài khoảng 187m, nặng 1.400 tấn, cùng hệ khung đỡ 2.000 tấn trên hành trình về trung tâm TPHCM sáng 19/10. Ảnh: Tuấn Kiệt

“Thời điểm hợp long được ấn định vào sáng sớm 21/10, là khoảng thời gian khi triều cường đạt đỉnh và bắt đầu chớm rút, lúc dòng nước dịu và ổn định nhất trong ngày”, ông Hoàng chia sẻ.

Cũng theo ông Hoàng, thử thách lớn nhất trong quá trình hợp long là kiểm soát độ ổn định của tổ hợp dầm trên mặt nước động. Vì vậy, công trường phải huy động đồng bộ nhiều thiết bị thi công chuyên dụng.

Sàn sà lan được trang bị hệ thống bồn chứa nước ballast linh hoạt bơm vào và rút ra để điều khiển độ chìm nổi theo sự biến động của mực nước sông. Đặt ngay trên mặt sà lan là hệ thống xe đa trục tự hành SPMT, đảm nhận nhiệm vụ tinh chỉnh độ cao cũng như tọa độ của cấu kiện dầm thép.

Sông Sài Gòn đoạn qua khu trung tâm TPHCM nơi đang xây dựng công trình cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Cùng lúc đó, lực lượng tàu kéo và tàu đẩy túc trực ở các hướng để giữ vị trí sà lan trước áp lực dòng chảy xiết. Đặc biệt, để đảm bảo độ chính xác về mặt kết cấu, kịp thời hiệu chỉnh các sai số do nhiệt độ hay dòng chảy gây ra trước khi chốt dầm, các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra, quan trắc định vị tại 32 vị trí tâm mố móng và điểm liên kết.

Các kịch bản ứng phó sự cố đều được lập chi tiết để công tác ghép nối diễn ra an toàn.

Nhiều người dân TPHCM đổ ra hai bên bờ sông Sài Gòn, dùng điện thoại ghi lại cảnh đoàn tàu lai dắt vòm thép. Ảnh: Tuấn Kiệt

Áp lực đưa công trình về đích trước Tết 2027

Theo văn bản trình UBND TPHCM, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác dịp 30/4/2027. Tuy nhiên, đơn vị tài trợ cùng liên danh nhà thầu đang nỗ lực rút ngắn tiến độ để đưa công trình vào phục vụ người dân và du khách trước Tết Nguyên đán 2027.

Theo ông Hoàng, sau cột mốc hợp long ngày 21/10, khối lượng công việc vẫn rất lớn. Các đơn vị thi công tiếp tục tập trung nguồn lực để triển khai các bước tiếp định, lát thảm mặt cầu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, âm thanh, cảnh quan hai đầu cầu cùng sàn thưởng ngoạn và các công trình phụ trợ dọc hai bên bờ sông.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Tuấn Kiệt

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giải quyết nhu cầu kết nối bộ hành giữa trung tâm hiện hữu và khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn tạo thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm nhấn kiến trúc cảnh quan ý nghĩa cho TPHCM.

5h sáng 21/10, bắt đầu hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn Dự kiến, công tác hợp long được triển khai theo các mốc tiến độ trong ngày 21/10 như sau: Từ 5-7h: Thực hiện tháo neo, xoay sà lan và điều chỉnh hướng tiếp cận, đưa kết cấu vào vị trí chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Từ 7h-9h: Tiến hành định vị, hiệu chỉnh chi tiết và hạ tải để đưa kết cấu về vị trí chuẩn xác nhất. Từ 9h-13h: Tiến hành hợp long nhịp chính. Từ 13h – 16h: Thực hiện dằn sà lan, hạ cột và di chuyển phương tiện rời khỏi vị trí thi công.