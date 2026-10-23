Họp liên ngành TP.HCM phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Ông Lâm Đình Thắng chủ trì buổi họp

Buổi họp với sự chủ trì của ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; tham dự có ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; cùng đại diện các cơ quan chức năng TP.HCM: Văn phòng UBND, Công an TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học Công nghệ, Bộ Tư lệnh TP.HCM và xã Bình Lợi - nơi diễn ra Đại hội.

Đại diện GHPGVN có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức; Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương GHPGVN, Ban Tổ chức Đại hội, thành viên các Ban thuộc Ban Tổ chức.

Chư tôn đức Ban Tổ chức Đại hội

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM đã giao cho ông Lâm Đình Thắng, thành viên Tổ Công tác liên ngành của Trung ương, chủ trì buổi họp để trao đổi với các vị trong Ban Tổ chức Đại hội nhằm phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội.

Tại buổi họp, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cho biết: “Hai sự kiện quan trọng của Giáo hội là Đại hội lần thứ X của GHPGVN và Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Giáo hội, về mặt chủ trương của Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND là hoàn toàn thống nhất giao cho Sở Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội và Lễ kỷ niệm một cách chu đáo và chủ động nhất”.

Ông Lâm Đình Thắng phát biểu tại buổi họp

Đến thời điểm này, về phía Trung ương đã thành lập Tổ công tác liên ngành, trong đó ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch TP.HCM làm Tổ phó Thường trực; ông Lâm Đình Thắng là thành viên Tổ Công tác.

Tại buổi họp, đại diện các Sở, ngành TP.HCM và Ban Tổ chức Đại hội đã thảo luận, rà soát các nội dung, phần việc cần sự hỗ trợ, lập đầu mối liên lạc để kịp thời hỗ trợ trong công tác chuẩn bị.

Sau khi Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thư ký Ban Tổ chức Đại hội báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội, chương trình Đại hội từ ngày 5 -7-11, lãnh đạo, đại diện các Sở, ngành TP.HCM thảo luận các công tác phối hợp hỗ trợ Ban Tổ chức Đại hội.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn báo cáo các công tác cần sự hỗ trợ chuẩn bị Đại hội

Theo đó, các phần việc liên quan công tác tổ chức như: Điều phối phần khen thưởng, họp báo thông tin đại hội, các công tác chuẩn bị đón tiếp 1.645 đại biểu chính thức, hỗ trợ công tác thủ tục trong công tác truyền thông, văn nghệ, triển lãm những thành tựu 45 năm của Giáo hội, thiết trí sân khấu, thiết trí pano chào mừng Đại hội trên các tuyến đường dẫn vào Đại hội, nội dung tham luận; an ninh trật tự trong các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đại hội, phân luồng lộ trình của đại biểu từ 16 khách sạn đến Đại hội; công tác đón tiếp đại biểu tại sân bay, hậu cần, lưu trú, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, y tế, bảo đảm nguồn điện ổn định xuyên suốt cho Đại hội…

Thượng tọa Thích Thanh Phong thông tin về công tác hậu cần cho Đại hội

Đại diện các Sở, ngành, cơ quan chức năng, địa phương và Ban Tổ chức Đại hội thảo luận, thống nhất trong phối hợp hỗ trợ để bảo đảm Đại hội lần thứ X của GHPGVN, lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM diễn ra thành công.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Đại hội và các cơ quan chức năng cũng thống nhất phương án phối hợp an ninh trật tự tại 4 cổng dành cho các đại biểu, phương án bãi xe, đường đi bộ vào hội trường.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết buổi họp

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Thích Huệ Thông cảm ơn lãnh đạo Sở, ngành, các cơ quan chức năng TP.HCM; cho biết tiếp thu các ý kiến đóng góp, hỗ trợ của lãnh đạo Sở, ngành, cơ quan chức năng TP.HCM. Ban Tổ chức Đại hội tiếp tục hoàn thiện các phần việc còn lại như hướng dẫn của các Sở, ban, ngành Thành phố để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức, đảm bảo Đại hội lần thứ X của GHPGVN diễn ra thành công.

Hình ảnh buổi họp liên ngành TP.HCM với Ban Tổ chức Đại hội, vào chiều nay, 23-10:

Quang cảnh buổi họp tại Văn phòng II Trung ương GHPGVN - thiền viện Quảng Đức, TP.HCM