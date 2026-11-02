Họp kiểm điểm tiến độ thực hiện đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường

Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND phường Tân Giang, Thục Phán.

Các đại biểu dự cuộc họp.

10 tháng đầu năm 2026, các nhiệm vụ đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và môi trường được tập trung triển khai, đạt một số kết quả tích cực. Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến chính đoạn Km0-Km93+350 theo quy mô nền đường rộng 17 m, đoạn còn lại đạt 96,55%, giải ngân đạt 97,77% kế hoạch năm. Cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đang lựa chọn nhà thầu, triển khai giải phóng mặt bằng, hoàn thiện điều kiện khởi công trong tháng 12/2026. Tỉnh tiếp tục chuẩn bị đầu tư các tuyến kết nối cửa khẩu, khu du lịch, cải tạo, nâng cấp quốc lộ, đường tỉnh; phê duyệt Đề án kiên cố hóa đường xã và Đề án cầu vượt sông, suối; chuẩn bị lập quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Cao Bằng.

Về quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và môi trường, tỉnh đang triển khai lập quy hoạch chung đô thị Cao Bằng; rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch chung 53 xã sau sắp xếp. Dự án nhà ở xã hội Đông Á Cao Bằng đã khởi công, đang thi công phần móng cọc. Một số dự án đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch tại vị trí xây dựng; hoàn thiện hồ sơ đề xuất khoản vay và đề xuất Trung ương bố trí vốn.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu, giải ngân chậm; công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tái định cư còn nhiều vướng mắc. Khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách hạn chế; một số chủ đầu tư chưa bố trí kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng. Năng lực tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa đồng đều; việc chuẩn bị hồ sơ, phối hợp xử lý công việc và thực hiện chế độ báo cáo có lúc chưa kịp thời. Đến thời điểm báo cáo, vốn ngân sách nhà nước bố trí mới đáp ứng khoảng 42% nhu cầu năm 2026; giải ngân đạt 2.319,6 tỷ đồng, bằng 33,8% kế hoạch được giao.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án; việc bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đầu tư; khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác; rà soát tính cấp thiết và nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện các nhiệm vụ, dự án thuộc nội dung đột phá; đánh giá tính khả thi, chỉ rõ những dự án chưa bảo đảm điều kiện triển khai để có phương án xử lý phù hợp. Đối với hạ tầng giao thông, tập trung huy động nguồn vốn ODA để nâng cấp các tuyến đường trọng điểm; rà soát, loại bỏ các dự án kém khả thi, tránh đầu tư dàn trải. Chủ động xây dựng đề án, cơ chế thu hút đầu tư các dự án giao thông lớn, khắc phục tình trạng kéo dài khâu chuẩn bị thủ tục.

Đối với công tác quy hoạch chung 53 xã sau sắp xếp, cần phân nhóm dự án theo thứ tự ưu tiên, xác định rõ các khu vực trọng tâm để tập trung nguồn lực. Việc lập quy hoạch phải gắn với khoanh vùng phát triển, tận dụng và lồng ghép các nguồn lực, bảo đảm phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của từng địa phương. Đối với hạ tầng đô thị, tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 5 dự án phát triển đô thị. Đối với 15 dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, cần rà soát, lựa chọn các công trình thực sự cần thiết, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

Về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, các đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030 và các kế hoạch của tỉnh; cụ thể hóa trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Định hướng khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư tư nhân tham gia, Nhà nước hỗ trợ về cơ chế và nguồn lực theo quy định. Đối với dự án nhà ở cho thuê sử dụng vốn ngân sách, giao Quỹ Phát triển đất tỉnh nghiên cứu phương án, bảo đảm tính khả thi; Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với việc chuẩn bị đầu tư Bệnh viện Đa khoa tỉnh, giao các đơn vị liên quan nghiên cứu vị trí xây dựng mới, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026.

Các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị chủ trì và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, bảo đảm các nhiệm vụ đột phá được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng tiến độ và mục tiêu đề ra.