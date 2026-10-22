Buổi họp khảo sát công tác an ninh trật tự phục vụ Đại hội X GHPGVN ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Buổi họp có sự hiện diện của Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; cùng chư tôn đức Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký ), Thượng tọa Thích Phước Lượng, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện; Thượng tá Trương Hoàng Khải, Đội trưởng Đội 2 Phòng Tham mưu Công an TP.HCM; Trung tá Vũ Tấn Nghiêm, Phó Đội trưởng Đội 4 Phòng An ninh nội địa; cùng các cán bộ Công an TP.HCM.

Chư tôn đức Văn phòng II Trung ương, Hội đồng Điều hành Học viện và Công an TP.HCM tham dự

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Phước Lượng và Ni sư Thích nữ Như Nguyệt đã trình bày với phái đoàn Công an TP.HCM về sơ đồ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và chùa Thanh Tâm - nơi sẽ tổ chức các chương trình trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X cũng như các khu vực đón tiếp đại biểu, bãi đậu xe, khu vực ẩm thực, khu vực nghỉ ngơi…

Sau khi lắng nghe, đại diện Công an TP.HCM đã thảo luận, khảo sát thực tế các khu vực nằm trong khuôn khổ tổ chức Đại hội. Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM sẽ lên phương án phối hợp với GHPGVN để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Khảo sát Đại giảng đường Minh Châu - Hội trường chính diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Trước đó, ngày 16-10, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - thiền viện Quảng Đức, Ban Tổ chức Đại hội tổ chức họp với đại diện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, cùng các cơ quan hữu quan nhằm lắng nghe, thảo luận công tác phối hợp phục vụ Đại hội X GHPGVN.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức vào ngày 5, 6, 7-11-2026, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM với 1.645 đại biểu chính thức tham dự.