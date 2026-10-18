Họp khẩn chống hạn: Phó Chủ tịch Đắk Lắk 'truy' sở, phê bình lãnh đạo xã

Chống hạn như chống bão

Chiều 18/10, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - chủ trì cuộc họp trực tuyến với 68 xã, phường phía Tây tỉnh về công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô 2026-2027.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong số 253 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, chỉ khoảng 51% đạt mực nước dâng bình thường, thấp hơn mức 64% của những năm trước cùng thời kỳ. Toàn tỉnh có 15 xã ghi nhận tình trạng thiếu nước sinh hoạt cục bộ, ảnh hưởng 2.131 hộ dân. Riêng 12 công trình cấp nước nông thôn bị suy kiệt nguồn nước nghiêm trọng, ảnh hưởng hơn 3.400 hộ.

Diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiếu nước trong vụ Đông Xuân 2026-2027 tại khu vực phía Tây ước từ 68.000-100.000ha. Khoảng 42.275 hộ dân toàn tỉnh có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước trong mùa khô.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk - cho biết hiện tượng El Nino giai đoạn tháng 10-12 có xác suất 98% đạt cường độ rất mạnh. Lượng mưa khu vực phía Tây từ tháng 11 năm nay đến tháng 1/2027 có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Trong giai đoạn tháng 2-4/2027, dòng chảy trên các sông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 40-70%.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết các số liệu về nguy cơ hạn hán, thiếu nước và diễn biến hiện tượng El Nino đã được tỉnh nắm bắt; UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 8/10/2026 để chủ động ứng phó.

Tuy nhiên, đến thời điểm diễn ra cuộc họp ngày 18/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 30 vì còn 1 số nội dung chưa ổn, cần bổ sung và sẽ ban hành vào ngày mai (tức 19/10).

Ông Bùi Hồng Quý - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - thông tin tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Thiên Văn cho hay, sở dĩ cuộc họp được triệu tập khẩn vào cuối tuần là UBND tỉnh muốn nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả triển khai chỉ thị, những giải pháp cụ thể đã thực hiện và các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, chứ không phải để nghe "đề dẫn".

"Những vấn đề Sở Nông nghiệp và Môi trường thấy chưa ổn, chưa thống nhất thuộc phạm vi của sở. Đáng lẽ, sở phải làm ngày, làm đêm để khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, bởi chúng ta không còn thời gian. Chống hạn phải cấp bách như đang chống bão sắp đổ bộ. Nếu không tranh thủ để tích trữ nước thì khi hết mùa mưa, chúng ta lấy nước đâu để phục vụ sản xuất và sinh hoạt", ông Nguyễn Thiên Văn nói.

Lãnh đạo xã không dự họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương báo cáo. Tuy nhiên khi tới lượt UBND xã Ea Knuếc báo cáo thì không có lãnh đạo dự. Chỉ có chuyên viên ngồi dự và không báo cáo.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, đây là biểu hiện thiếu nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh phê bình, yêu cầu UBND xã làm giải trình, phải nhận khuyết điểm, kiểm điểm đến mức xem xét quy trình xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động, quyết liệt triển khai phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô 2026-2027, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm; ưu tiên nước sinh hoạt, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực thường xuyên thiếu nước.

Trong 3 ngày, các địa phương phải rà soát vùng nguy cơ thiếu nước, diện tích cây trồng và công trình cần hỗ trợ; trong 7 ngày, kiểm tra nguồn nước, xây dựng phương án cấp nước sinh hoạt, xác định hộ dân cần ưu tiên và chuẩn bị lực lượng, thiết bị ứng phó. Trong 15 ngày, các đơn vị liên quan phải hoàn thiện phương án cấp nước, cân đối nguồn lực và triển khai giải pháp cấp bách.

Điểm cầu UBND xã Ea Knuếc không có lãnh đạo dự.

Đối với sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu hướng dẫn người dân điều chỉnh lịch gieo trồng, lựa chọn cây trồng phù hợp nguồn nước, đẩy mạnh tưới tiết kiệm, giữ ẩm và kiểm soát việc mở rộng diện tích vượt khả năng cấp nước.

Các đơn vị quản lý hồ chứa, công trình thủy lợi và cấp nước phải kiểm kê lượng nước, vận hành tiết kiệm, khẩn trương sửa chữa hạng mục hư hỏng; tăng cường dự báo, tuyên truyền, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng...