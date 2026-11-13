Họp Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, MTTQ cấp tỉnh, cấp xã năm 2026.

Dự phiên họp có các thành viên Hội đồng, Ban Giám sát tuyển dụng; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã báo cáo kết quả tiếp nhận, thẩm định phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2026. Theo đó, năm 2026, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Sơn La là 171 chỉ tiêu (135 vị trí việc làm), cụ thể: Cấp tỉnh 20 chỉ tiêu, cấp xã 151 chỉ tiêu.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại phiên họp.

Tính đến ngày 6/11/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan thường trực của Hội đồng đã tiếp nhận 1.104 phiếu dự tuyển của các thí sinh; đa số các vị trí việc làm đều có thí sinh đăng ký dự tuyển; tuy nhiên có 3/135 vị trí việc làm chưa có thí sinh đăng ký dự thi; 1 vị trí chưa đủ chỉ tiêu. Qua tổng hợp thẩm định phiếu dự tuyển, có 1.041 phiếu đủ điều kiện.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại phiên họp.

Các thành viên Hội đồng tuyển dụng cũng thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển vòng 1; số lượng câu hỏi trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành và thời gian thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục rà soát chính xác kết quả xét tuyển, hoàn thiện các văn bản liên quan bảo đảm đúng quy định. Đối với kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cần tập trung chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ kỳ thi. Các khâu chuẩn bị phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm kỳ xét tuyển diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, nâng cao chất lượng tuyển dụng, lựa chọn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác tại các cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ cấp tỉnh, cấp xã.