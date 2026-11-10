Họp Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026.

Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ ngày 15/10/2026, Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Hội đồng, đã tiếp nhận 1.694 phiếu đăng ký dự tuyển, gồm 9 trường hợp diện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP và 1.685 trường hợp diện thông thường, trong đó 1.640 phiếu đủ điều kiện. Ở vòng 1, có 1.413/1.431 thí sinh dự thi, đạt 98,7%; trong đó 1.398 thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2. Vòng 2 có 1.378 thí sinh dự thi, đạt 98,57%; trong đó 495 thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên. Kết quả, 192 thí sinh trúng tuyển, gồm 37 chỉ tiêu cấp tỉnh, 142 chỉ tiêu cấp xã và 13 chỉ tiêu tuyển chung.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Đối với diện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả tuyển dụng 7 thí sinh theo quy định. Như vậy, tổng số công chức trúng tuyển trong đợt này là 199 người, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 49,7%, người dân tộc thiểu số chiếm 51,3%; tuyển được 3/4 chỉ tiêu dành riêng cho người dân tộc Mông.

Theo đánh giá của Hội đồng tuyển dụng, kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy định; không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỷ lệ thí sinh tham dự các vòng thi cao; quy trình ra đề, bảo mật, bàn giao đề thi và tổ chức thi trên máy vi tính được thực hiện chặt chẽ, có sự giám sát của các cơ quan liên quan. Công tác rà soát dữ liệu, công khai kết quả, tiếp nhận và giải đáp kiến nghị được triển khai theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện danh sách, trình phê duyệt kết quả tuyển dụng; chuẩn bị tốt các điều kiện để công bố danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026 đối với diện thông thường. Đồng thời, yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; xây dựng phương án tuyển dụng, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.