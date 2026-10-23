Họp Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả xét tuyển đối với 9 thí sinh thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Kết quả, có 7/9 thí sinh trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện bằng hình thức thi vấn đáp, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Cuộc họp cũng triển khai công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026, dự kiến khai mạc chiều 27/10. Kỳ thi có 1.625 thí sinh đăng ký tham gia. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi đang được triển khai theo kế hoạch. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống máy tính, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và các nội dung phục vụ tổ chức kỳ thi đang được rà soát, hoàn thiện, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục rà soát chính xác kết quả xét tuyển, hoàn thiện các văn bản liên quan bảo đảm đúng quy định. Đối với kỳ thi tuyển dụng công chức, cần tập trung chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ kỳ thi; bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức và bàn giao đề thi. Các khâu chuẩn bị phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công khai và minh bạch.