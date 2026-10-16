Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 259 ngày 16/9/2026 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2026, toàn tỉnh có 315 vị trí tuyển dụng, trong đó 298 vị trí tuyển dụng riêng và 17 vị trí tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan. Đến hết ngày 15/10, Hội đồng tuyển dụng đã ban hành nhiều văn bản phục vụ kỳ tuyển dụng; hoàn thành việc công khai thông báo tuyển dụng và danh mục tài liệu ôn tập; đồng thời chuẩn bị các bộ phận coi thi, vấn đáp, ra đề thi và các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, kỹ thuật phục vụ kỳ thi.

Lãnh đạo Sở nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã rà soát danh sách, thống nhất tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và triệu tập các thí sinh thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2026. Đồng thời, thông báo thời gian điều chỉnh nguyện vọng trong 3 ngày (từ ngày 16 đến 18/10/2026) đối với các vị trí liên quan. Dự kiến, vòng 2 (thi vấn đáp) dành cho nhóm thí sinh này sẽ được tổ chức vào ngày 20/10/2026.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2026 yêu cầu các ngành thành viên tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm kỳ tuyển dụng diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định; lựa chọn được đội ngũ công chức có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.