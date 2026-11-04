Họp Hội đồng Liên đoàn, Ban Lãnh đạo các Tổ chức Phụ nữ ASEAN năm 2026

Chủ tịch ACWO, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đăng cai tổ chức trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026, nhằm góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác, tinh thần đoàn kết giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Sự kiện góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Phiên làm việc đầu tiên trong chuỗi hoạt động của ACWO có sự tham dự của bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; Tổng thư ký, Giám đốc điều hành ban thư ký và 43 đại biểu của 10 tổ chức thành viên ACWO.

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Chủ tịch ACWO, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu chào mừng sáng 4/11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026 Lê Thị Thủy khẳng định: ACWO là mái nhà chung, là nơi kết nối các Tổ chức phụ nữ Quốc gia trong ASEAN và thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm vì sự tiến bộ của phụ nữ trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều biến động với những cơ hội và thách thức mới đối với phụ nữ, vai trò kết nối, tập hợp và thúc đẩy hành động chung của ACWO ngày càng trở nên quan trọng. Điều đó đòi hỏi cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức thành viên; phát huy vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.

Bà Lê Thị Thủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết, tôn trọng, đồng thuận và trách nhiệm chung, các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, tích cực trao đổi, đóng góp những ý kiến thiết thực và hoàn thành các nội dung, góp phần vào thành công của Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 22.

Các đại biểu tham dự cuộc họp ban lãnh đạo ACWO. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tổng Thư ký ACWO Sharifah Hapsah giới thiệu về mạng lưới Phụ nữ Timor - Leste. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trên cương vị Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025–2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam rất trân trọng sự tin tưởng, quan tâm, ủng hộ và hợp tác của các Tổ chức thành viên, cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo và các Tổ chức thành viên, chuẩn bị chu đáo việc chuyển giao chức danh Chủ tịch ACWO cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI) bảo đảm sự kế thừa, tính liên tục trong hoạt động của Liên đoàn. Dù ở cương vị nào Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm đồng hành cùng các Tổ chức phụ nữ ASEAN vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững của khu vực - bà Lê Thị Thủy khẳng định.

Lễ Ký văn bản chấp thuận tư cách thành viên thứ 11 ACWO của Mạng lưới Phụ nữ Timor - Leste. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại phiên họp, các đại biểu đã ký văn bản thỏa thuận kết nạp Mạng lưới Phụ nữ Timor Leste làm thành viên thứ 11 của ACWO. Đây là một nội dung có ý nghĩa quan trọng góp phần mở rộng mạng lưới, tăng cường tính đại diện, sự đoàn kết và tiếng nói chung của các Tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Đồng thời, các đại biểu tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2026; trao đổi về định hướng hoạt động, các dự án do tổ chức thành viên đề xuất cùng một số nội dung liên quan đến công tác điều hành của Liên đoàn; thông qua chức danh Chủ tịch và Ban Lãnh đạo ACWO nhiệm kỳ 2027-2028.

Hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026. Trong chuỗi hoạt động tại Hà Nội, Liên đoàn dự kiến chuyển giao vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2027-2028 cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).