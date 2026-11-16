Họp Hội đồng giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 10, năm 2026.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo; Quy chế chấm điểm các giải pháp dự thi và triển khai kế hoạch chấm điểm Hội thi.

Ban giám khảo đánh giá về các giải pháp dự thi tại cuộc họp.

Theo đó, Hội đồng giám khảo tiến hành xem xét, đánh giá và chấm điểm các giải pháp dự thi thuộc 2 lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải. Quá trình chấm điểm được thực hiện nghiêm túc theo các tiêu chí, quy chế đã ban hành, bảo đảm khách quan, công bằng, đánh giá đúng tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và hiệu quả thực tiễn của từng giải pháp.

Ban Giám khảo đưa ra ý kiến tại cuộc họp.

Hội đồng giám khảo thảo luận về các giải pháp dự thi.

Hội thi nhằm khuyến khích phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật; đồng thời phát hiện, tôn vinh những giải pháp có giá trị, góp phần ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.