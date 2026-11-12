Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn - bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi sẽ được trưng bày tại Nghệ An

Hòa thượng Thích Thọ Lạc báo cáo công tác tại buổi làm việc

Tham dự phiên họp có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Đại đức Thích Tâm Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử tỉnh; Đại đức Thích Châu Phong, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Tham dự còn có bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ thông tin về Bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn sẽ được trưng bày tại Nghệ An

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về ý tưởng, cấu trúc chương trình nghệ thuật - nghi lễ mang chủ đề “Ánh Từ Quang”, nằm trong hoạt động khai trương phòng trưng bày bảo vật quốc gia, hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Theo phương án dự kiến, chương trình gồm 4 chương, 12 cảnh, thời lượng khoảng 38 phút, được xây dựng theo mạch nội dung: Vô minh - Ánh sáng - Cung nghinh - Chiêm bái. Không gian tổ chức kết nối từ sân khấu chính qua sân vườn, hành lang, cầu thang lên tầng 3 và kết thúc tại phòng trưng bày bảo vật. Điểm nhấn là nghi thức cung nghinh và mở không gian chiêm bái, tạo sự gắn kết giữa hoạt động nghệ thuật với không gian trưng bày.

Đoàn khảo sát thực tế địa điểm tổ chức

Nội dung làm việc tập trung vào việc xây dựng các phần nghi lễ Phật giáo; lựa chọn lời xướng, bài tụng, thời điểm sử dụng pháp khí; góp ý lời bình, lời cầu nguyện và bố trí thành phần tham gia từng nghi thức. Các nội dung cần bảo đảm sự trang nghiêm, phù hợp với giáo lý, tinh thần Phật giáo và thuần phong mỹ tục; những phần thuộc nghi lễ phải được thực hiện đúng nghi thức, không sân khấu hóa, không làm sai lệch ý nghĩa tôn giáo.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Ban Trị sự cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan đã khảo sát thực tế địa điểm tổ chức tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đoàn xem xét không gian sân khấu, lộ trình cung nghinh, khu vực thực hiện nghi lễ và phòng trưng bày bảo vật, làm cơ sở hoàn thiện phương án tổ chức, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và thuận tiện cho nhân dân, Phật tử, du khách tham dự, chiêm bái.

Chương trình dự kiến diễn ra vào tối ngày 18-11-2026, trong Lễ khai trương phòng trưng bày bảo vật quốc gia hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn. Chương trình sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 20 giờ đến 20 giờ 40 phút các tối 19 và 20-11-2026.

Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn tại xã Hồng Long (huyện Nam Đàn cũ, Nghệ An) từ năm 1985-1986. Hiện vật được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thuộc thời kỳ Bắc thuộc, dưới triều Đường. Bảo vật quốc gia hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn được chế tác bằng kim loại màu vàng, có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, nặng khoảng 200g. Hiện vật gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng kỹ thuật tán dập nguội.

Hộp đựng xá-lị được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn từ năm 1985-1986. Hiện vật được xác định có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thuộc thời kỳ Bắc thuộc, dưới triều Đường

Phần nắp của hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn có hình chữ nhật, bốn rìa cạnh hơi lõm xuống, tạo dáng tựa mái nhà. Thân hộp cũng có hình chữ nhật, các mép cạnh được gò tạo hình chắc chắn. Bao quanh thân là những dải hoa sen cách điệu nối tiếp nhau, tạo nên vẻ đẹp hài hòa và mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo. Điều đặc biệt của bảo vật Tháp Nhạn còn nằm ở những dấu tích được lưu giữ bên trong. Đó là lớp than tro cùng hai nửa vật thể màu trắng đục, mỏng như vỏ trứng, được xác định là xá-lị. Những chi tiết này góp phần hé mở câu chuyện về kiến trúc Phật giáo và đời sống tín ngưỡng trên vùng đất Nghệ An từ nhiều thế kỷ trước.