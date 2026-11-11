Hợp đồng lớn nhất mua máy bay L-39 Skyfox sắp được ký kết

Hợp đồng mua sắm tiềm năng đã được thảo luận trong chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Cộng hòa Séc Karel Havlíček tới Algeria vào ngày 26 và 27/10/2026.

Hiện Algeria đang vận hành các biến thể L-39C và L-39ZA vũ trang tại căn cứ không quân Tafaraoui với Phi đoàn huấn luyện số 8, bao gồm 3 phi đội đang hoạt động.

Những loại máy bay cũ này đã phục vụ Không quân Algeria từ cuối những năm 1980 cho việc huấn luyện phi công và thực hiện nhiệm vụ tấn công hạng nhẹ, việc loại biên chúng để mua L-39 đời mới sẽ bổ sung cho các máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến Yak-130 hiện đang hoạt động.

Máy bay L-39NG Skyfox (trước kia gọi là L-39NG) được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, khung thân trải qua thiết kế lại và màn hình buồng lái kỹ thuật số tiên tiến giúp mô phỏng đầy đủ hoạt động của tiêm kích thế hệ thứ tư và thứ năm.

Tích hợp động cơ phản lực cánh quạt và hệ thống huấn luyện được cập nhật, máy bay mang lại hiệu quả sử dụng nhiên liệu được cải thiện đáng kể, chi phí bảo trì thấp hơn và khả năng chiến đấu được nâng cao so với thế hệ tiền nhiệm.

Máy bay huấn luyện tiên tiến L-39NG Skyfox.

Việc nâng cấp hoạt động với L-39 Skyfox đảm bảo các phi công học viên chuyển đổi suôn sẻ sang những dòng máy bay chiến đấu tiên tiến trong khi vẫn duy trì khả năng sẵn sàng tấn công hạng nhẹ cho tuần tra biên giới và hỗ trợ chiến thuật.

Các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng nhấn mạnh việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng huấn luyện vẫn rất quan trọng đối với sự an toàn lâu dài của phi công và khả năng sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Giới phân tích quốc phòng lưu ý việc mua sắm này củng cố mối quan hệ song phương giữa Prague và Algiers, đồng thời cung cấp cho Không quân Algeria một giải pháp huấn luyện hiệu quả về chi phí và năng suất cao trong nhiều thập kỷ tới.

Với hợp đồng 24 chiếc L-39 Skyfox, Algeria hiện chính là khách hàng nước ngoài lớn nhất của dòng máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến này.

Theo Aviation News