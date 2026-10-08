Hợp đồng dịch vụ nghiệm thu theo quý thì phải xuất hóa đơn từng tháng không?

Hỏi:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ là 12 tháng. Trong hợp đồng quy định kỳ thanh toán và nghiệm thu theo quý. Vậy việc xuất hóa đơn 1 lần theo quý hay xuất hóa đơn theo từng tháng?

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Nghị định 254/2026 : "Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ ". Như vậy tại thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (theo quý) sẽ được nghiệm thu dịch vụ và xuất hóa đơn theo quý có đúng không?

Trả lời:

Thuế tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn nội dung trên như sau:

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ quy định:

“2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc theo quy định Bộ luật Dân sự để đảm bảothực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ).

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Độc giả có phát sinh Hợp đồng cung cấp dịch vụ từ 12 tháng. Trong hợp đồng quy định kỳ thanh toán và nghiệm thu theo quý thì căn cứ hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bàn giao và thanh toán theo quý để lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị Độc giả rà soát tình hình thực tế hoạt động của mình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện đúng quy định.