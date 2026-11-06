Hợp đồng của NewJeans gây tranh luận sau bài điều tra của The New York Times

HYBE và ADOR đã lên tiếng phản bác, khẳng định hợp đồng được ký kết hợp pháp và có các thỏa thuận bảo vệ người chưa thành niên.

Ngày 5/11, tờ The New York Times đăng tải bài viết phân tích hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và công ty quản lý ADOR, đơn vị trực thuộc HYBE.

Theo bài báo, các thành viên ký hợp đồng vào năm 2022, khi ở độ tuổi từ 14 đến 17. Một số điều khoản trong văn bản được cho là đặt ra nhiều hạn chế đối với nghệ sĩ trẻ, đồng thời trao cho công ty quyền khai thác hình ảnh và sản phẩm âm nhạc trong thời gian dài.

Một trong những nội dung gây chú ý là hợp đồng được cho là thiếu các điều khoản bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần, quyền học tập, nghỉ ngơi và giấc ngủ dành cho nghệ sĩ vị thành niên như trong mẫu hợp đồng tiêu chuẩn do cơ quan chức năng Hàn Quốc đưa ra.

Trong khi đó, văn bản lại đề cập những hành vi có thể bị xem là vi phạm hợp đồng như thái độ thiếu nghiêm túc, lơ là việc quản lý bản thân hoặc quan hệ tình cảm không phù hợp.

Nhóm nhạc trẻ NewJeans. Ảnh: Lotte

Bài báo cũng đề cập đến khoản chi phí làm đẹp trong thời gian thực tập, bao gồm một số dịch vụ thẩm mỹ, mà các thành viên có thể phải chịu một phần.

Ngoài ra, cách tính khoản phạt khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cũng được đặt câu hỏi vì có thể dẫn đến mức bồi thường cao hơn trong một số trường hợp.

Một điều khoản khác liên quan đến quyền sử dụng tên tuổi, hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ sau khi hợp đồng kết thúc. Theo phân tích của tờ báo, nội dung này có thể đặt ra vấn đề về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo bản sao giọng nói hoặc chatbot mang hình ảnh nghệ sĩ. Tuy nhiên, tính pháp lý và phạm vi áp dụng thực tế của các điều khoản này vẫn còn những điểm cần làm rõ.

Trước những thông tin trên, ngày 6/11, HYBE và ADOR đưa ra thông cáo phản hồi. Hai công ty cho biết hợp đồng được thương lượng trong khoảng ba tháng, có sự tham gia của các thành viên, phụ huynh và luật sư đại diện.

Theo phía công ty, các nghệ sĩ vị thành niên còn ký thỏa thuận bổ sung theo mẫu dành cho thanh thiếu niên, trong đó có những nội dung bảo vệ quyền nhân thân, quyền học tập, nghỉ ngơi và giấc ngủ.

HYBE và ADOR đưa ra thông cáo phản hồi sau bài báo. Ảnh: Korea Joongang Daily

HYBE cũng khẳng định mẫu hợp đồng tiêu chuẩn của chính phủ chỉ mang tính khuyến nghị, không phải văn bản bắt buộc áp dụng nguyên trạng.

Công ty cho biết các khoản chi phí đào tạo ban đầu do ADOR chi trả, giúp các thành viên ra mắt mà không phải gánh khoản nợ thực tập sinh. Với điều khoản sử dụng hình ảnh và giọng nói, HYBE nhấn mạnh nội dung AI cần có sự đồng ý riêng của nghệ sĩ và công ty không có kế hoạch tự ý khai thác quyền hình ảnh sau khi hợp đồng kết thúc.

Tranh luận diễn ra trong bối cảnh NewJeans vướng vào cuộc xung đột pháp lý kéo dài với ADOR từ cuối năm 2024. Nhóm từng tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền, nhưng tòa án Hàn Quốc sau đó ra phán quyết có lợi cho công ty quản lý. Đến tháng 12/2025, ADOR thông báo chấm dứt hợp đồng với Danielle và khởi kiện liên quan đến tranh chấp này.

Vụ việc một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề bảo vệ nghệ sĩ trẻ trong ngành công nghiệp K-pop, đặc biệt là sự cân bằng giữa quyền lợi của công ty quản lý và quyền tự chủ của nghệ sĩ khi ký kết hợp đồng từ độ tuổi còn rất nhỏ.