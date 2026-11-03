Hợp đồng 500 tiêm kích Su-57 biến Không quân Ấn Độ thành lực lượng mạnh nhất khu vực?

Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec cho biết sẽ mang phiên bản hai chỗ ngồi của tiêm kích Su-57 là Su-57D tới tham dự triển lãm hàng không tại Ấn Độ vào tháng 2/2027 và sẽ ký hợp đồng đầu tiên bên lề sự kiện.

Triển vọng Ấn Độ mua Su-57 là rất cao khi nước này đang khẩn trương tăng cường phi đội tiêm kích trong bối cảnh sức mạnh không quân của các đối thủ khu vực ngày càng gia tăng.

Trung Quốc đang tích cực nâng cấp không quân bằng tiêm kích tàng hình J-20 và J-35, Pakistan cũng triển khai J-10CE trên tuyến biên giới khiến nguy cơ New Delhi mất ưu thế trên không là rõ ràng, nên họ cần phải nhanh chóng giải quyết bài toán tiêm kích thế hệ thứ 5.

Hiện tại, Nga đã "chào hàng" Ấn Độ những điều khoản chưa từng có về hợp tác kỹ thuật quân sự, bao gồm cả việc cùng sản xuất tiêm kích Su-57 tại quốc gia Nam Á, cùng với việc chuyển giao đầy đủ mọi công nghệ nhạy cảm.

Cách tiếp cận nói trên hoàn toàn phù hợp với chương trình "Make in India" của Thủ tướng Narendra Modi, Công ty HAL - nhà sản xuất tiêm kích Su-30MKI theo giấy phép được coi là ứng cử viên hàng đầu cho việc lắp ráp Su-57 tại Ấn Độ.

"Quyết định mua Su-57 là bước đi cần thiết, chúng tôi từ lâu đã trình bày quan điểm của mình với lãnh đạo đất nước. Bản thân chúng tôi cũng đang rất mong chờ sự rõ ràng về vấn đề này", đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói với phóng viên báo Rossiyskaya Gazeta của Nga.

Đầu năm nay, hãng thông tấn NDTV đưa tin về việc New Delhi đang cân nhắc mua 40 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 Felon, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện đang tích cực nghiên cứu vấn đề này.

Đáng chú ý hơn, theo các chuyên gia quân sự, nếu hợp đồng được ký kết, đây chỉ là đợt mua sắm đầu tiên và tương lai tổng số tiêm kích Su-57 của Không quân Ấn Độ có thể lên tới 500 chiếc.

Bên cạnh đó theo tờ Times of India, New Delhi đang xem xét việc mua tiêm kích Su-57 "như là lựa chọn khả thi nhất cho Không quân Ấn Độ, xét đến lời đề nghị chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản xuất từ ​​Nga".

New Delhi đặc biệt quan tâm đến phiên bản hai chỗ ngồi Su-57D, bởi vì tiềm năng của loại tiêm kích này trong việc đóng vai trò như một sở chỉ huy trên không, bao gồm cả điều khiển máy bay không người lái là rất cần thiết.

Tờ báo này trước đây đã nhận định: "Việc giới thiệu phiên bản hai chỗ ngồi của Su-57 sẽ càng thúc đẩy sự quan tâm từ New Delhi và tiềm năng của Không quân Ấn Độ sẽ tăng lên đáng kể nhờ sức mạnh của máy bay chiến đấu Nga".

Nhân tiện, chính phiên bản hai chỗ ngồi của Su-57 đã thu hút sự quan tâm ban đầu của New Delhi trong quá trình hợp tác Nga - Ấn theo chương trình FGFA.

Ấn Độ đã rút khỏi dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm FGFA hơn 10 năm trước để tập trung vào việc phát triển một nền tảng tương tự theo cách độc lập, đó chính là tiêm kích AMCA.

Tuy nhiên nền tảng này vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, trong khi Su-57D của Nga không chỉ được sản xuất hàng loạt mà còn tích lũy rất kinh nghiệm chiến đấu trên bầu trời Đông Âu.