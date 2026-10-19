Họp Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các xã, phường năm 2026

Theo đó, từ ngày 20 đến 23/10, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh sẽ kiểm tra, giám sát công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp xã; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đánh giá công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất và xử lý vi phạm; quản lý ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm; thống kê, báo cáo và quản lý cơ sở thực phẩm theo phân cấp.

Quang cảnh buổi họp.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể, tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, vệ sinh trong và ngoài cơ sở, giấy khám sức khỏe của người lao động và hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP lưu tại cơ sở; kiểm tra hồ sơ tự công bố sản phẩm và việc tổ chức các cuộc họp triển khai chiến dịch, sơ kết, tổng kết công tác ATTP.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã nêu các ý kiến và đề xuất những giải pháp giúp công tác kiểm tra, giám sát về ATTP đạt hiệu quả như: phương án bố trí phương tiện; chuẩn bị tài liệu; phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn; thống nhất nội dung kiểm tra, trong đó tập trung vào bếp ăn tập thể...

Đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Thông qua việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp xã trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và kiến thức về bảo đảm ATTP, góp phần hạn chế ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.