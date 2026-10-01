Họp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh họp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sơn La khóa XVI gồm có 9 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 3 đại biểu chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh; 4 đại biểu kiêm nhiệm tại địa phương.

9 tháng năm 2026, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai đồng bộ chương trình công tác, tập trung vào các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát, tham gia các kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân. Trong công tác lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia, xây dựng và ban hành văn bản góp ý đối với 52 hồ sơ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hồ sơ chính sách, dự thảo luật do các bộ, ngành Trung ương gửi xin ý kiến. Tại Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu trong Đoàn có trên 30 lượt phát biểu tại tổ và hội trường, đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, nghị quyết và những vấn đề quan trọng của đất nước.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Công tác giám sát, khảo sát được chú trọng. Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành 2 chuyên đề khảo sát về thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Luật Đất đai năm 2024 và hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, Đoàn đã phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri; 8 buổi tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định. Đồng thời, xây dựng quy chế làm việc khóa XVI, phân công nhiệm vụ cho đại biểu và phối hợp xây dựng quy chế công tác với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội và của tỉnh; đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; phân công các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến đối với các dự thảo luật, nghị quyết các nội dung thuộc các lĩnh vực; đồng thời tổng hợp những vấn đề, kiến nghị của tỉnh để phản ánh, đề xuất với Quốc hội.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục thực hiện tốt chương trình tiếp xúc cử tri; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, chủ động chuẩn bị, tích cực nghiên cứu tài liệu để tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhất là các dự án luật trong chương trình kỳ họp. Trên cơ sở phân công của Đoàn, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm, chủ động nghiên cứu sâu các nội dung được giao; trao đổi, chia sẻ thông tin, tham vấn ý kiến chuyên gia để nâng cao chất lượng tham gia thảo luận tại tổ và nghị trường.

Đối với công tác giám sát, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu tích cực tham gia các đoàn giám sát theo chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh; lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp với hoạt động giám sát của HĐND và các cơ quan liên quan. Qua đó, nắm bắt thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách tại địa phương để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, các đại biểu tích cực tham gia hoạt động của các ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên và chấp hành nghiêm nội quy, quy chế kỳ họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động tham mưu, hỗ trợ các đại biểu nghiên cứu dự án luật, thực hiện các hoạt động của Đoàn; bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phục vụ Đoàn tham dự kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.