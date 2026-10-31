Hộp đêm nhập vai kiếm hơn 180 triệu USD/năm ở Trung Quốc

INS Land mở rộng hoạt động kinh doanh về đêm tại Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg.

INS Land, tổ hợp giải trí về đêm nằm trong công viên Phục Hưng (Thượng Hải, Trung Quốc), phát triển theo hướng vượt ra ngoài mô hình câu lạc bộ truyền thống. Thay vì phụ thuộc vào những khách hàng chi tiêu lớn cho bàn VIP, doanh nghiệp sử dụng vé thông hành cho phép khách trải nghiệm nhiều không gian âm nhạc trong cùng một địa điểm.

Theo LatePost, doanh thu của INS Land trong năm 2024 đạt gần 1 tỷ NDT, tương đương khoảng 140 triệu USD. Doanh nghiệp ghi nhận lãi trong cả năm. Đây là năm thứ 2 từ khi tổ hợp đi vào hoạt động.

Đến năm 2025, INS Land đón khoảng 2,7 triệu lượt khách, tăng 81% so với năm trước. Theo Jiemian News, doanh thu cả năm tăng khoảng 30% (tương đương khoảng 182 triệu USD), trong đó doanh thu từ vé thông hành tăng hơn 50%, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Những số liệu này cho thấy sức hút của mô hình giải trí kết hợp nhiều hoạt động trong một điểm đến. Thay vì chỉ bán không gian khiêu vũ và đồ uống, INS Land tìm cách tạo thêm lý do để khách quay lại, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng, theo Bloomberg.

Mô hình vé thông hành

INS Land ra mắt vào tháng 6/2023, tập trung nhiều câu lạc bộ, quán bar và không gian giải trí trong một tổ hợp nhiều tầng. Theo LatePost, cơ sở tại Thượng Hải có diện tích khoảng 20.000 m2, với các địa điểm do doanh nghiệp trực tiếp vận hành và một số cửa hàng ăn uống cho thuê.

Điểm khác biệt nằm ở mô hình vé thông hành. Với mức giá được Jiemian News ghi nhận là 168 NDT vào ngày thường và 288 NDT vào cuối tuần, khách có thể trải nghiệm nhiều không gian âm nhạc bằng một tấm vé. Cách làm này giúp INS Land tiếp cận nhóm khách rộng hơn so với mô hình câu lạc bộ truyền thống vốn phụ thuộc đáng kể vào doanh thu từ bàn VIP.

INS Land xây dựng mô hình vé thông hành, ghi nhận doanh thu gia tăng từ hình thức bán vé này. Ảnh: Bloomberg.

Theo Xia Tianyi, nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch INS Land, một trong những động lực tăng trưởng là khả năng thu hút khách vào các ngày trong tuần. Hoạt động kinh doanh của câu lạc bộ thường tập trung vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, trong khi những ngày còn lại kém sôi động do khách phải đi làm vào hôm sau.

INS Land giải quyết bài toán này bằng cách liên tục bổ sung chương trình và hoạt động. Ngoài âm nhạc điện tử, tổ hợp tổ chức các lớp vận động theo nhóm, cuộc thi K-pop, chương trình kết hợp âm nhạc điện tử với kinh kịch, hoạt động biểu diễn và chợ phiên cuối tuần.

Chiến lược không chỉ nhằm tăng lượng khách trong những ngày thấp điểm, mà còn tạo động lực để họ quay lại. Theo LatePost, doanh nghiệp hướng đến nhóm khách có thể ghé thăm 1-2 lần/tháng, thay vì chỉ đến vào những dịp đặc biệt.

INS Land cũng mở rộng danh mục trải nghiệm. Năm nay, tổ hợp bổ sung Soul House, RADI và JUMP. Trong đó, Soul House kết hợp cocktail với trải nghiệm nhập vai, đưa khách qua 8 căn phòng có cốt truyện và đồ uống riêng. Theo Jiemian News, địa điểm này có giá vé 288 NDT và doanh thu gần 1,5 triệu NDT mỗi tháng. Dù chi phí đầu tư cho sân khấu, diễn viên, hậu cần và các thiết bị chuyên dụng hơn mô hình quán bar thông thường, dự án vẫn có lãi.

Việc mở rộng sang những loại hình mới cho thấy INS Land không muốn chỉ dựa vào một sản phẩm giải trí. Doanh nghiệp thử nghiệm những trải nghiệm kết hợp âm nhạc, đồ uống, biểu diễn và tương tác nhằm tăng sức hấp dẫn của địa điểm.

INS Land không chỉ dựa vào hoạt động bán đồ uống và không gian khiêu vũ. Ảnh: Bloomberg.

Nền kinh tế ban đêm Thượng Hải

Sự phát triển của INS Land diễn ra trong bối cảnh Thượng Hải thúc đẩy kinh tế ban đêm, mở rộng hoạt động giải trí, văn hóa và tiêu dùng sau giờ làm.

Theo thông tin của City News Service, INS Land đón 4,8 triệu lượt khách trong 3 năm hoạt động. Riêng năm 2025, tổ hợp ghi nhận 2,7 triệu lượt khách, tăng 81% so với năm trước. Chi tiêu của khách quốc tế tại đây trong nửa đầu năm nay tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ, trong khi khách nước ngoài chiếm khoảng 20% tổng số.

Các không gian mới kết hợp giải trí nhập vai, ăn uống và hoạt động trải nghiệm. Trong khi đó, khu vực công viên Phục Hưng được nâng cấp hệ thống chiếu sáng và bổ sung những tác phẩm nghệ thuật tương tác. Mục tiêu là tạo thêm hoạt động để thu hút khách đến khu vực vào buổi tối.

Theo The Paper, tổng chi tiêu du lịch ban đêm tại Thượng Hải đạt 119,4 tỷ NDT trong nửa đầu năm. INS Land là một trong những mô hình cho thấy các điểm đến giải trí có thể hưởng lợi từ xu hướng này khi kết hợp nhiều dịch vụ trong cùng một không gian.

Mô hình của INS Land góp phần thúc đẩy nền kinh tế về đêm ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Bloomberg.

Doanh nghiệp cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Theo LatePost, tháng 9/2025, INS Land hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá gần 300 triệu NDT, đưa định giá sau đầu tư lên khoảng 2,6 tỷ NDT. Mức định giá được xây dựng dựa trên EBITDA, chỉ số lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và phân bổ, thay vì chỉ dựa trên giá trị cho thuê bất động sản.

Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh các tổ hợp thương mại truyền thống chịu áp lực từ tỷ lệ mặt bằng trống và giá thuê. INS Land trực tiếp vận hành nhiều không gian giải trí, đồng thời sử dụng nội dung và trải nghiệm để thu hút khách đến địa điểm. Đơn vị này không chỉ dựa vào nguồn thu cho thuê.

Doanh nghiệp đang hướng tới mở rộng mô hình ra thị trường quốc tế. Theo DJ Mag, INS Land dự kiến phát triển cơ sở tại Bangkok vào năm 2027.