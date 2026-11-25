Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn có quy mô đầu tư gồm: hạng mục khách sạn quốc tế 5 sao (khoảng 200 phòng); sân golf; khu vui chơi giải trí; khu nhà ở, biệt thự, nhà chung cư; cửa hàng bán hoặc cho thuê; cơ sở giáo dục, y tế; khu trưng bày cổ vật, giới thiệu và bán các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, công trình phụ trợ....

Dự án có tổng diện tích cần thu hồi để thực hiện các công trình là hơn 172 ha. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án được 195,25 ha, đạt 99,01%.

Đại diện nhà đầu tư dự án nêu ý kiến tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Thông báo số 566/TB-VP ngày 24/7/2026 của Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã chủ động phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, thời gian qua, đơn vị đã tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ đầu tư xây dựng và triển khai một số công việc chuẩn bị thi công. Trong đó, đã hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích gần 193 ha; tổ chức khoan khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công; chuẩn bị nguồn lực, tài chính và các thủ tục lựa chọn nhà thầu. Cùng đó, nhà đầu tư đã hoàn thành trích đo địa chính, cắm mốc thực địa và nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất đối với khoảng 12,7 ha đã GPMB.

Lãnh đạo Sở Xây dựng bổ sung thông tin liên quan đến dự án

Tuy nhiên, tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, vướng mắc chủ yếu liên quan đến sự chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư của dự án đã được chấp thuận và tổng mức đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo hồ sơ trình thẩm định….

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng; công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng... nhằm bảo đảm đủ điều kiện pháp lý để sớm khởi công các hạng mục của dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Hữu Học ghi nhận những cố gắng của nhà đầu tư, các sở, ngành và UBND phường Tam Thanh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng chí yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện các nội dung cần điều chỉnh, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định, tránh phải điều chỉnh nhiều lần. Song song với đó, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai đồng thời các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ.

Đối với công tác GPMB, đồng chí yêu cầu UBND phường Tam Thanh tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao phần diện tích còn lại. Nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, máy móc, phương tiện sẵn sàng thi công ngay khi đủ điều kiện, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân đã bàn giao mặt bằng. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan rà soát, xác định vị trí đổ thải phục vụ thi công dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, chủ động rà soát, dự báo những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh để kịp thời đề xuất phương án giải quyết. Trường hợp tiếp tục phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính do các cơ quan chuyên môn không chủ động rà soát, tham mưu, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phía nhà đầu tư, cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị tư vấn, chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, tập trung nguồn lực để rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, máy móc, thiết bị, nhà thầu để tổ chức khởi công dự án ngay khi đủ điều kiện pháp lý theo quy định.